Corona virüsü Taksim’de unutuldu

İstanbulluların yanı sıra yerli ve yabancı turistlerin İstanbul’da en yoğun olduğu Taksim Meydanı ve İstiklal Caddesi'nde en temel pandemi tedbirleri dahi hiçe sayılıyor.

Dünyada birçok ülkeyle birlikte Türkiye’de de yeniden tırmanışa geçen vaka ve ölüm sayılarına rağmen uyarılar dikkate alınmıyor.

İstanbul’un en kalabalık noktalarından biri olan Taksim’de birçok vatandaş ve turistlerin ya hiç maske takmadığı ya da maskeleri koluna, çenesine indirdiği gözleniyor.

Maskesiz gezen yerli ve yabancı turistlerin sosyal mesafe kurallarına da uymadığı görüldü.

Uzmanlar ısrarla corona virüsle mücadelede en etkili çözüm olan maske ve mesafe kuralına uyulması çağrısında bulunuyor.

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