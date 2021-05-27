Corona virüsüne karşı bağışıklık yıllarca devam edebilir

Pandemi ile beraber en çok tartışılan konulardan biri de virüse karşı bağışıklık sisteminin ne kadar geliştiğiydi. Yakın zamanda yapılan iki çalışma,

COVID-19’dan iyileşen ve daha sonra aşılanan çoğu kişinin güçlendiricilere ihtiyaç duymayacağını gösterdi.

Her iki rapor da yaklaşık bir yıl önce koronavirüse maruz kalan insanları inceleme altına aldı. Nature dergisinde pazartesi günü yayınlanan çalışmalardan birine göre; virüsü hafızasında tutan hücreler kemik iliğinde kalıyor ve gerektiğinde antikorları artırıyor.

Biyoloji araştırmalarının yayınlandığı BioRxiv’de çevrimiçi olarak yayınlanan diğer çalışmada ise, bellek B hücrelerinin ilk enfeksiyondan sonra en az 12 ay boyunca olgunlaşmaya ve güçlenmeye devam ettiğini ortaya çıkardı.

BAĞIŞIKLIK UZUN ÖMÜRLÜ OLABİLİR

Pennsylvania Üniversitesi’nden immünolog Scott Hensley araştırmanın, SARS-CoV-2 için enfeksiyon ve aşılamanın ortaya çıkardığı bağışıklığın uzun ömürlü göründüğünü öne süren diğer bulgularla örtüştüğünü söyledi.

New York Times’ın haberine göre; çalışmalar, virüse karşı bağışıklığın geçici olduğu korkusunu yatıştırabilir. Ancak Dr. Hensley, bu virüslerin birkaç yılda bir önemli ölçüde değiştiğini söyledi: “Yaşam boyunca tekrar tekrar yaygın corona virüslerle enfekte olmamızın nedeni, bağışıklıktan çok bu virüslerin çeşitliliği ile ilgili olabilir.”

ANTİKOR GELİŞTİRMEYE DEVAM EDİYORLAR

Çalışmayı yöneten Rockefeller Üniversitesi'nden Dr. Michel Nussenzweig “Enfekte olan ve aşılanan insanlar gerçekten müthiş bir tepkiye, müthiş bir antikor setine sahipler, çünkü antikorlarını geliştirmeye devam ediyorlar. Uzun süre dayanmalarını bekliyorum” dedi.

Dr. Nussenzweig'in ekibi, bellek B hücrelerinin zaman içinde nasıl olgunlaştığını da inceledi. Araştırmacılar, yaklaşık bir yıl önce COVID-19’dan iyileşen 63 kişinin kanını analiz etti. Katılımcıların büyük çoğunluğunun hafif semptomları vardı ve 26’sı da en az bir doz Moderna veya Pfizer-BioNTech aşısı almıştı.

Ekip, yeniden enfeksiyonu önlemek için gerekli olan nötralize edici antikorların 6 ila 12 ay arasında değişmeden kaldığını buldu. Bellek B hücreleri gelişmeye devam ettikçe, ürettikleri antikorlar daha geniş bir varyant grubunu nötralize etme yeteneği geliştirdi. Devam eden bu olgunlaşma, bağışıklık sistemi tarafından tutulan küçük bir virüs parçasından kaynaklanabilir.

Dr. Nussenzweig'in çalışmasının sonuçları, COVID-19’dan iyileşen ve daha sonra aşılanan kişilerin, ortaya çıkan varyantlara karşı son derece yüksek koruma seviyelerine sahip olmaya devam ettiklerini gösteriyor.

ENFEKTE OLMANIZ BAĞIŞIKLIK GELİŞTİRECEĞİNİZ ANLAMINA GELMİYOR

St.Louis’deki Washington Üniversitesi’nden Ali Ellebedy liderliğindeki araştırmacılar ise, corona virüsü enfeksiyonundan yaklaşık bir ay sonra başlayarak, üç aylık aralıklarla 77 kişinin kanını analiz etti. 77 kişiden sadece altısı COVID-19 nedeniyle hastaneye kaldırılmıştı; geri kalanının hafif semptomları vardı.

Araştırma ekibi, bu bireylerdeki antikor seviyelerinin enfeksiyondan dört ay sonra hızla düştüğünü ve daha sonra yavaşça düşmeye devam ettiğini gözlemledi. Dr. Ellebedy'nin ekibi enfekte olduktan yaklaşık yedi ay sonra 19 kişiden kemik iliği örnekleri aldı. On beşinde saptanabilir bellek B hücreleri vardı, ancak dördünde yoktu. Ekip bu sonuçla beraber; bazı insanların çok az hücre taşıyabileceğini veya hiç taşıyamayacağını düşünüyor.

Dr. Ellebedy, “Enfekte olsanız bile, bağışıklık tepkiniz olduğu anlamına gelmeyebilir” dedi. Dr Ellebedy’e göre; bu bulgular da COVID-19 ile enfekte olup iyileşen kişilerin aşılanması gerektiği fikrini pekiştiriyor.

Dr. Ellebedy'nin çalışmasındaki katılımcılardan beşi, enfekte olduklarından yedi veya sekiz ay sonra kemik iliği örnekleri bağışladı. Çalışmada, bellek B hücrelerinin sayısının bu süre boyunca sabit kaldığı keşfedildi.

Kentucky Senatörü Rand Paul, pazar günü yaptığı açıklamada geçen yılın mart ayında enfekte olduğu için gelişen bağışıklık nedeniyle corona virüsü aşısı yaptırmayacağını söyledi.

Ancak yapılan araştırmalar bu tür bir bağışıklığın onu yıllarca koruyacak kadar güçlü olacağının garantisinin olmadığını gösterdi. Özellikle de corona virüsün vücudun savunmasını kısmen engelleyebilecek varyantlarının ortaya çıkması, virüsün bağışıklıktan ziyade çeşitliliğiyle ilgili olduğunu bir kez daha akıllara getirdi.

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