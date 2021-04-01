Coronadan hayatını kaybeden sağlık çalışanları Mersin’de anıldı

‘Covıd-19 Nedeniyle Kaybettiğimiz Hekim ve Sağlık Çalışanlarını Anma Günü' nedeniyle Mersin’de hastane önünde bir araya gelen sağlık çalışanları Türkiye genelinde pandemi mücadelesinde hayatları kaybeden 391 sağlık çalışanı andı, bir dakikalık saygı duruşunda bulundu.

Mersin Tabip Odası önündeki anma etkinliğinde konuşan Başkan Mehmet Antmen, “Güzel günleri görebilme umuduyla var gücümüzle çalıştığımız pandemi sürecinin bir yılını geride bıraktık. Mesleğimizin getirdiği sorumluluk ve yaşanabilir bir dünya umuduyla canla başla çalışırken değerli meslektaşlarımızı kaybettik ve sonsuzluğa uğurladık” dedi. “Yönetilemeyen bir pandeminin gölgesinde söylenemeyenleri söyleyerek, saklananları açığa çıkararak, toplumun ihtiyaçlarını talep ederek yurttaşların sözü olmaya çalıştık” diyen Antmen, tüm bunları yaparken nitelikli koruyucu ekipman sağlanamayan, uzun mesai saatlerinde, kötü çalışma ortamlarında, hukuksuzca izin ve istifa hakları yasaklanan meslektaşlarının sesi olmak için çaba gösterdiklerini söyledi.

“GÖZARDI EDİLDİK”

Sağlık çalışanlarının göz ardı edildiğini belirten Antmen, “Ne yazık ki kulaklarını tıkayıp, sesimizi duymak istemediler. Yönetemedikleri pandeminin suçunu vatandaşa, yükünü bize yüklediler. Ve 140 binin üzerinde sağlık çalışanı hasta olurken, 391 sağlık çalışanını kaybettik. Ancak ses olmaya devam ediyoruz. Daha fazla hastalanmamak, ölmemek için sesimizi daha da yükseltmeye, yitirdiğimiz meslektaşlarımız için COVID-19'un meslek hastalığı sayılması adına mücadelemize devam edeceğiz” ifadelerini kullandı.

“HAYATINI KAYBEDEN SAĞLIK ÇALIŞANLARINI ASLA UNUTMAYACAĞIZ”

Hayatını kaybeden meslektaşlarını bu yıldan itibaren her yıl anacaklarının altını çizen Antmen, şunları söyledi:

“Meslek hayatları boyunca gösterdikleri özverinin kat be katını pandemi döneminde gösteren, pandemiyle mücadele eden tüm hekim ve sağlık çalışanları için bir simge haline gelen, covid-19 salgınında aktif hekimlik yaparken hastalığa yakalanan ve tedavi sonrası yaşamını yitiren değerli hocamız Prof. Dr. Cemil Taşçıoğlu'nu kaybettiğimiz 1 Nisan gününü, TTB 72. Kongresi'nde aldığımız karar ile ‘Covıd-19 Nedeniyle Kaybettiğimiz Hekim ve Sağlık Çalışanlarını Anma Günü' olarak belirlemiştik. Kaybettiğimiz sağlık çalışanlarını asla unutmayacağız, onları toprağa değil sonsuzluğa uğurladığımız her 1 Nisan'da belirtmeyi sürdüreceğiz.”