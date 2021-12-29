Coronadan ölen sağlık çalışanıyla ilgili kahreden detay

Denizli'de, Servergazi Devlet Hastanesi'nde radyoloji teknikeri olarak çalışan Hasan Kurban (52), corona virüsü nedeniyle yaşamını yitirdi. Kurban'ın corona virüsüne karşı aşı olmadığı öğrenildi.

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Servergazi Devlet Hastanesi’nde radyoloji teknikeri olarak çalışan evli, 1 çocuk babası Hasan Kurban, bir süre önce corona virüsü yakalandı.

Durumu ağırlaşan Kurban, çalıştığı hastanede yoğun bakıma alındı. Kurban, doktorların tüm müdahalesine rağmen bugün sabaha karşı yaşamını yitirdi.

KAHREDEN DETAY

Kurban’ın cenazesi Hilal Camii’nde kılınan cenaze namazı sonrası Çakmak Mezarlığında toprağa verildi. Kurban’ın corona virüsü aşılarını yaptırmadığı öğrenildi.

Hayatını kaybeden Hasan Kurban için Denizli İl Sağlık Müdürü Berna Öztürk de mesaj yayınladı. Öztürk, “Servergazi Devlet Hastanesi’nde Radyoloji Teknikeri olarak görev yapan Hasan Kurban Covid-19 ile mücadelesinde hayatını kaybetmiştir. Merhuma Allah’tan rahmet, kederli ailesine, yakınlarına ve sağlık camiamıza başsağlığı diliyorum” dedi.

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