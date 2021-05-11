Coronalı hastalarda kullanılan bir ilaç daha tartışmaya açıldı

Dünya Sağlık Örgütü’nün kullanılmama tavsiyesi verdiği, TTB ile uzmanlık derneklerinin 12 ay boyunca uyarmasına rağmen Covid-19 hastalarında kullanılan Hidroksiklorokin'den sonra, Favipiravir de tartışılma konusu oldu. Pandemi Çalışma Grubu üyesi Prof. Dr. Oğuz Kılınç, dünyada sık kullanılan Favipiravir ile ilgili literatürde bir kafa karışıklığının olduğunu söyledi.

Kılınç, “Uygulamada bu ilacı kullandığı için karaciğer testleri bozulan ve ciddi yan etkileri olan hastaları görüyoruz. Dolaysıyla bu anlamda yeni rehbere baktığımızda 50 yaş üstü ve başka hastalıkları olan hastalarda kullanılsın gibi bir tanımlama var. Bunu kullanılan ilaca olan güvenin az olduğunu gösteren bir işaret gibi kabul edebiliriz” dedi.

“KAN SULANDIRICI İLAÇLARA DA DİKKAT!”

Başka bir sorunun da kan sulandırıcı ilaçlarla ilgili yaşandığını söyleyen Kılınç, “Çok gereksiz ve ihtiyacı olmayan hastalarda çok yaygın şekilde kullanılıyor. Hem atardamardaki pıhtılaşmayı engelleyen ilaçlar ile toplardamardaki pıhtılaşmayı önleyen ilaçlar birlikte kullanılıyor. Bunun sonucunda da hastalarda beklenmedik, durduğu yerde hayatını kaybetmesine sebep olan ciddi kanamalar ortaya çıkıyor” diyerek bir çok yerden bu mesajları aldıklarını kaydetti.

“HASTANEDE UYGULANMALI”

Kan sulandırıcı ilaçların tedavilerde mutlaka kullanılması gerekiyorsa, hastane koşullarında uygulanması gerektiğini kaydeden Kılınç, “tedavilerde ihtiyaç varsa hastane koşullarında uygulanması, evde hiçbir şekilde Covid-19 hastasına bu tedaviler önerilmemeli. Ya da hastalar taburcu olurken, doktor uygun görüyorsa uygulanan doz ve süre olarak hekim tarafından belirlenerek önerilmesi gerekiyor” ifadelerini kullandı.