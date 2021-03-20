Coronanın mucize ikizleri

Tokat’tan İstanbul’a geldikten sonra coronaya yakalanan 28 haftalık hamile Narin Çiğdem ve eşi Samet Çiğdem, Kartal Dr. Lütfi Kırdar Şehir Hastanesi’nde tedavi altına alındı. 23 yaşındaki Narin Çiğdem’e ilaç tedavisi uygulanabilmesi için ikiz bebekleri sezaryenle alındı. Doğum sonrası yapılan PCR testleri pozitif çıkan kız ikiz bebekler de tedavi altına alındı.



Çift, kendilerine uygulanan tedavi sonrası virüsü yendi. İki ay süren tedavinin sonuç vermesiyle prematüre ikiz bebekler de sağlığına kavuştu. Dün taburcu edilen ikiz bebekler, anne Narin Çiğdem ve baba Samet Çiğdem’e teslim edildi. İkiz bebeklerine kavuşan Narin ve Samet Çiğdem çifti, teşekkür ettikleri doktorlarla hatıra fotoğrafı çektirdi.

“52 GÜNDÜR İKİZ BEBEKLERİM KUVÖZDEYDİ”

Anne Narin Çiğdem, “Tokat’tan İstanbul’a geldim. Burada coronaya yakalandım. Daha sonra da virüslü doğum gerçekleştirdim. Doğumdan sonra ikiz bebeklerim de coronalı doğdu. 52 gündür ikiz bebeklerim kuvözdeydi. Onları görmek için durmadan gidip geliyoruz. Gerçekten çok zor aşamaydı. Hastanedeki herkese çok teşekkür ediyorum. Hep bu günü bekliyordum” dedi.

Kartal Dr. Lütfi Kırdar Şehir Hastanesi Yenidoğan Yoğun Bakım Ünitesi Sorumlusu Doç. Dr. Fatma Kaya Narter, “Bugün mutlu bir sonu birlikte göreceğiz. Corona pozitifli anneden doğan ikiz bebeklerimizi taburcu edeceğiz. Biri 900 gram doğmuştu. İkincisi ise 1 kilo doğmuştu. Bugün bebeklerimizi 2,5 kiloya yakın bir şekilde taburcu ediyoruz. Bundan sonra ikizlerimizi Haber Takip Polikliniği’mizden izleyeceğiz. Annelerine sağlıklı bir şekilde kavuşturduğumuz için mutluyuz. İkiz bebeklerimiz gayet iyi durumda” şeklinde konuştu. (DHA)