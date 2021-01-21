Coronavirüs aşısı neden çocuklara yapılamıyor?

Geride bıraktığımız 1 yıllık deneyim ve bilimsel verilere göre ACE2 reseptör sayısı, bağışıklık sistemi yapısı gibi bazı pediatrik faktörlerin etkisi ile çocukların büyük bir kısmı Covid-19'u asemptomatik (belirtisiz) ya da hafif bulgularla atlatıyor. Ancak bilimsel verilere göre 15 yaş üstü çocuklar için enfekte olma ve bu hastalığı bulaştırma oranlarının yetişkinlere benzer olduğu görülüyor.

YENİ ÇALIŞMALAR VAR MI?

Acil onay alarak kullanıma giren Covid-19 aşılarından BioNTech-Pfizer aşısı 16 yaş üstüne, diğer aşılar da 18 yaş üstüne yapılmaktadır. Şu an için çocuklara uygulanabilecek Covid-19 aşısı yoktur. Ancak BioNTech-Pfizer grubu Ekim 2020'de 12 yaşından büyük çocuklarda, Moderna da 12-17 yaş arasındaki çocuklarda aşı çalışmalarına başladığını duyurdu. Bilim dünyası tarafından önümüzdeki aylarda bu çalışmanın verilerinin paylaşılması ve 2021 sonlarına doğruda pediatrik Covid-19 aşılarının kullanıma girmesi beklenmektedir.

NEDEN YAPTIRILMASI GEREKİR?

Sadece yetişkinlere aşı yapmak pandemiyi bitirmek için yeterli olmayabilir. Çünkü çocuklar da enfekte olmakta ve bir rezervuar gibi virüsü çevresine bulaştırabilmektedir. Bu bulaşın kırılıp, hastalığın kontrol altına alınabilmesi için çocukların da aşılanması gerekmektedir. Aynı zamanda astım, doğuştan kalp hastalığı, immünyetmezlik, kanser gibi kronik hastalığı olan, Covid-19 açısından riskli çocukların sağlıkları için de aşılama çok önemlidir.

NE ZAMAN UYGULANABİLECEK?

Çocuklar yetişkinlerin küçültülmüş formu olmadığı için bağışıklık sistemleri de yetişkinlerden çok farklıdır. Hatta bebeklikten, ergenliğe kadar farklı yaş gruplarında aşılara karşı bağışıklık yanıtları da değişmektedir. Bu nedenle 16 yaş üstü için hazırlanmış Covid-19 aşı çalışmalarının daha küçük yaştaki çocuklarda yapılması gerekir. Başta etkinlik ve güvenilirlik olmak üzere çalışmalardan başarılı şekilde geçen aşılar gerekli kurumlar tarafından onay aldıktan sonra çocuklara uygulanabilecektir.

DAHA FAZLA DOZ GEREKECEK Mİ?

Moderna 12-17 yaş arası 3 bin çocukla yapacağı çalışmada da yetişkin takvimini kullanarak 4 hafta ara ile uygulanan 2 doz aşının test edileceğini duyurdu. Çalışma sonuçları sorunun cevabını belirleyecek olup, influenza aşısı örneğindeki gibi çocuklardaki aşı takviminin de yetişkinlerdeki gibi olması beklenmektedir. Tam kontrol sağlanana kadar hastalığı geçirsek de aşı olsak da rehavete kapılmadan, kontrol önlemlerine ve alınan tedbirlere maksimum derecede dikkat etmemiz gerekir. Çocukların sağlıklarını korumaları için bu önlemlerin uygulanması ailelerin sorumluluğundadır.