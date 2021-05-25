Coronaya karşı çifte silah: Hem bulaşmayı hem de yayılmayı önleyen iki ilaç geliştirildi

Aralık 2019’da resmi olarak ilk kez Çin’de ortaya çıkan corona virüsüyle mücadele dünya çapında sürüyor. Şimdiye dek 3 milyonu aşkın insanın ölümüne yol açan salgını bitirmek için aşılama kampanyaları tüm hızıyla devam ederken, ilaç geliştirme çalışmaları da büyük önem taşıyor.

Avustralya’nın Queensland eyaletinde yer alan QIMR Berghofer Tıbbi Araştırma Enstitüsü uzmanları bu kapsamda önemli bir çalışmaya imza attı. Uzmanlar, peptit bazlı ilaçların corona virüsü tedavisinde devrim niteliğinde bir gelişme yaratacağını tespit etti.

18 AY İÇİNDE KULLANILABİLİR



Daily Mail’in haberine göre, geliştirilen iki ilaç virüsün yalnızca bulaşmasını önlemekle kalmıyor aynı zamanda pozitif kişilerin virüsü yaymasının da önüne geçiyor. Denemelerden başarıyla geçerse 18 ay içinde kullanılabilir durumda olacak ilaçlar, aşılar gibi antikor geliştirmek yerine hücreleri direkt olarak hedef alarak virüse tepki vermesini sağlayacak.

HÜCRELERİ PELERİN GİBİ SARIYOR



QIMR Berghofer’den Prof. Dr. Sudha Rao, çalışmalarını sınıflandırırken ‘erken önleme ilacı’ tabirini kullanmayı seçiyor.

Bu tedavilerin corona virüsüyle mücadelede yeni aşama olacağını belirten Prof. Dr. Rao, “İlaçların iki önemli rolü bulunuyor. İlk tedavi virüsün hücrelere girmesini engellemeye yönelik çalışıyor. İlaç hücreleri bir pelerin gibi sararak koruyor. İkinci ilaç ise eğer virüs hücrelere girdiyse bunun çoğalmasının önüne geçiyor” dedi.

Çalışmanın ön sonuçlarının umut verici olduğu belirtilirken, insanlı deneylerin önümüzdeki aylarda başlanması bekleniyor.