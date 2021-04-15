Coronaya yakalanan Prof. Dr. Melih Aktan hayatını kaybetti

İstanbul Tabip Odası, Prof. Dr. Melih Aktan’ın COVID-19 nedeniyle hayatını kaybettiğini duyurdu.

İstanbul Tabip Odası üyesi olduğu belirtilen Melih Aktan’ın İstanbul Tıp Fakültesi İç Hastalıkları Anabilim Dalı, Hematoloji Bilim Dalı emekli öğretim üyesi olduğu ifade edildi. Dr. Melih Aktan, İstanbul Tıp Fakültesi 1979 yılı mezunlarındandı.

İstanbul Tabip Odası’nın mesajında, “Acımız çok büyük. Değerli meslektaşımızın ailesi başta olmak üzere yakınlarının derin acısını paylaşıyor, tüm hekim camiasına başsağlığı diliyoruz” ifadelerine yer verildi.