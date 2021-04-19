Coronaya yakalandı, önce bebeğini ardından hayatını kaybetti

İlçeye bağlı Filyos beldesinde yaşayan 31 yaşındaki Gülhan Baruönü Sancı, 2015 yılında Kemal Sancı ile evlendikten bir süre sonra tüp bebek tedavisi görmeye başladı.
Bu esnada İstanbul'a yerleşen Sancı, gebeliğinin 5. ayında corona virüsüne yakalandı. İstanbul Başakşehir Çam ve Şakura Şehir Hastanesi'nde tedavi altına alınan hamile kadının gebeliği, corona virüsü tedavisi sırasında sonlandırıldı.
ANNE DE HAYATINI KAYBETTİ
Bebeğini kaybettikten sonra fenalaşan genç kadın, doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamadı. Genç kadının cenazesinin yarın Filyos beldesinde toprağa verileceği öğrenildi. İHA