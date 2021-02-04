Coronaya yenilen doktor için düzenlenen törende gözyaşları sel oldu

Adana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde görevli Acil Tıp Uzmanı Dr. Mehmet Ertane’nin 4 Aralık 2020’de yapılan corona virüsü testi pozitif çıktı. 3 gün sonra durumu ağırlaşan Ertane, yoğun bakım ünitesine alınıp entübe edildi. Genç doktor, yoğun bakım ünitesinde yaklaşık iki ay süren yaşam savaşını dün kaybetti.

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Dr. Ertane için bugün sabah saatlerinde görev yaptığı Adana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesinde uğurlama töreni düzenlendi.

Törene; Ertanenin acılı ailesinin yanı sıra Adana İl Sağlık Müdürü Halil Nacar ve çok sayıda sağlık personeli katıldı. Törende konuşan Nacar, çok üzgün olduklarını ve saygıdeğer bir mesai arkadaşlarını kaybettiklerini dile getirdi.

GÖZYAŞLARI SEL OLDU

Törende, Dr. Ertanenin mesai arkadaşlarının çok üzgün olduğu görüldü. Dr. Ertanenin cenazesi tören alanına getirildiği sırada annesi Mihriban ve babası Mehmet Ertane gözyaşlarına boğuldu.

Ayakta durmakta zorlanan çift, tekerlekli sandalyeye oturtuldu. Dr. Ertanenin mesai arkadaşlarının teselli etmeye çalıştığı anne Mihriban Ertanenin, Yandım Allahım. Oğlum sıra sende değil, bizdeydi diye ağıt yakması yürek burktu.

Dr. Mehmet Ertanenin cenazesi yapılan duaların ardından defnedilmek üzere Ceyhan Asri Mezarlığına uğurlandı. (DHA)