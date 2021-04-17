Coronayı atlatan sağlıkçı: Çok ağır travma geçirdim

Bergama 3 Nolu 112 İstasyonu’nda görevli 112 sağlık personeli Halil Kılıç, 6 ay önce corona virüsüne yakalandı. 28 günlük tedavinin ardından yeniden sağlığına kavuşan Halil Kılıç, işinin başına döndü.

Virüse yakalanma sürecini anlatan Halil Kılıç, ” 6 ay önce İzmir merkeze hasta getirdikten sonra dönüşte, yolda kalbi duran bir vatandaşa müdahale için yeni vakaya gittim. Vakaya gittiğimiz esnada yakınlarına ısrarla, hastaya neyinin olduğunu sormamıza rağmen bizden Covid olduğu gizlendi. Hastaya ileri yaşam desteği sundum. Hastamızı hayata tutundurma çabasındayken, ben de Covid’e yakalandım” dedi.

“NEFES ALAMADIĞIM İÇİN AĞLADIĞIM SAATLERİ HATIRLIYORUM”

28 günlük bir tedavi süreci olduğunu belirten Kılıç, “Çok ağır geçirdim. Bu sürecin 14 günü hastanedeydim. İlk 14 gün inanılmaz ağır geçti, nefes alamadım. Soluk alabilmek için ağlamanın neler yaşattığını hissettim. İlk hafta ateşler içindeydim. Ateşim 39.5’lara kadar çıktı. Aldığım ilaçlar da etkisiz kalıyordu. Nefes alamadığım için ağladığım saatleri hatırlıyorum” diye konuştu.

Hâlâ coronanın etkilerini yaşadığını söyleyen Halil Kılıç, sözlerine şöyle devam etti:

“Çok hızlı hareket edemiyorum. Akciğerlerimde hasar bıraktı. Alkol ve sigara kullanmamama rağmen beni etkiledi. ‘Bunu yaşayan bilir’ derler ya her coronalı hastayı görünce anlıyorum. İnsanlara bu durumu anlatmak bazen hikaye gibi geliyor.”

“O sıkıntıyı yaşamadan önce belki biz de bu durumu ciddiye almıyorduk ama bir nefes alabilmek için tüm bedenin zorlandığı o anı hatırladığım anda ne kadar sinsi ve kötü bir hastalık olduğunu görüyorum.”

“BİZ ONLAR İÇİN SAHADAYIZ”

Vatandaşlara çağrıda bulunan Halil Kılıç, “Bizler yaşama döndürmek, bir soluk olabilmek için sahadayız. Yüzüstü yatıp nefes alamadan ağlayarak geçen dakikaları yaşamamaları için maske, mesafe ve hijyene önem göstersinler. Biz onlar için sahadayız, onlar da bizim için evde kalsınlar” ifadelerini kullandı. (DHA)



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