COVID-19 aşı çalışmaları, HIV için de umut olabilir

Bilim insanları henüz HIV için bir aşı geliştiremediler, ancak Ulusal Alerji ve Enfeksiyon Hastalıkları Enstitüsü (NIAID) direktörü Dr. Anthony Fauci Today’e verdiği demeçte bu konuda oldukça umutlu olduğunu belirtiyor.

Fauci, HIV’in vücuda COVID-19’dan farklı şekilde saldırdığını; ancak COVID-19 için aşı geliştirme sürecinin, uzmanlara bu süreci yeniden tasarlamanın yollarını öğrettiğini belirtiyor: “Umarım COVID-19 aşılarından öğrendiklerimiz, nihayetinde başarılı ve oldukça etkili bir HIV aşısı geliştirmemize yardımcı olur.”

HIV TEDAVİSİNDE GELİŞMELER YAŞANIYOR

Fauci, virüsü ilk kez 1980’lerde öğrenmesinden bu yana HIV/AIDS tedavilerinin büyük ölçüde geliştiğine dikkat çekiyor. 2017 yılında, Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezleri, HIV ile yaşayan ve en az altı aydır düzenli olarak antiviral ilaç kullanan kişilerin virüsü başkalarına bulaştıramayacaklarını bildirmişti.

Kendilerini HIV’den korumak isteyen insanlar artık, temas öncesi profilaksi (PrEP) alma seçeneğine sahipler. CDC’ye göre, PrEP almak cinsel ilişki yoluyla HIV bulaşma şansını %99 oranında azaltabilir.

Dr. Fauci, HIV’in ortaya çıktığı ilk günlerle ilgili şunları anlatıyor: “Los Angeles’tan bu ilginç yeni hastalığa sahip ilk beş hastayı tanımlayan raporu gördüğümde kimsenin neler olduğunu anlayamadığını çok net bir şekilde hatırlıyorum.”

KARİYERİNİ SALGINLARI ENGELLEMEYE ÇALIŞARAK GEÇİRDİ

Kariyerinin çoğunu HIV/AIDS krizine çözümler bulmaya çalışarak geçiren Dr Fauci, NIAID’in direktörü olarak çalışmalarına devam ediyor. Today’e verdiği demeçte, enstitünün müdürü olmayı hiçbir zaman hedeflemediğini belirtirken sözlerine şu şekilde devam ediyor: “Genel olarak gözlemlediğim; bulaşıcı hastalıklara değil, özellikle HIV’e çok fazla ilgi göstermediğimiz açıktı.”

Ulusal Alerji ve Enfeksiyon Hastalıkları Enstitüsü (NIAID) direktörü olan Dr. Anthony Fauci, kariyerinde MERS, HIV, SARS, domuz gribi gibi çeşitli salgınlarla savaştı. Özellikle 1980’lerin başında ortaya çıkan ve 700.000 kişinin hayatını kaybetmesine neden HIV/AIDS krizi ile ABD’de önde gelen HIV/AIDS araştırmacılarından biri oldu.

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