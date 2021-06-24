Covid-19 aşılarının içeriğinde neler var?

Ülkemizde Sinovac ile BioNTech aşıları yapılmaya devam ederken, akıllarda soru işaretlerine neden olan pek çok nokta var. Bunlardan biri de aşıların içerikleri…

Enfeksiyon Hastalıkları Uzmanı Doç. Dr. Elif Hakko her iki aşıda bulunan maddeler hakkında şu bilgileri verdi:

BİRİ GELENEKSEL, DİĞERİ TEKNOLOJİK AŞI

Sinovac aşısının içerdiği maddeler şöyle:

Etkisiz hale getirilmiş virüs (SARS-CoV-9): Tüm silahları elinden alınmış, zararsız bir koronavirüs o. Sayesinde bağışıklık sistemimiz düşmanı önceden tanıyarak ona karşı antikor üretiyor.

Alüminyum hidroksit: Bu maddenin aşı tarihinde 70 yıllık bir geçmişi var. Sinovac'ta da olan ve adjuvan (yardımcı) olarak kullanılan bu madde, virüse verilen yanıtın gücünü artırmaya yardımcı oluyor.

Sodyum klorür: Yani tuz… Aşının yoğunluğunu vücudumuzdaki sıvılara göre ayarlayıp yayılmasını kolaylaştırıyor.

Monosodyum ve disodyum hidrojen fosfat: O olmasaydı aşı antijenik özelliğini kolayca kaybedebilirdi.

Sodyum hidroksit: Aşının uzun süre saklanabilme özelliği için gereken PH değerlerini ayarlıyor.

Su: Aşının içeriğindeki tüm maddelerin çözülerek vücuda enjekte edilebilmesi için kullanılıyor.

BioNTech aşısının içerdiği maddeler ise şöyle:

mRNA: Yeni teknoloji nedeniyle geleneksel aşılardan ayrışıyor. Bu teknik yapay üretilen mRNA molekülüyle hücrelerde virüse karşı ‘spike protein' oluşturulmasını ve vücudun savunma sisteminin virüsle karşılaştığında bunu kullanmasını sağlıyor. Görevini bitirdikten sonra da hücre tarafından yok ediliyor.

Yağ: mRNA'nın zırhıdır. Çevresini bir tabaka halinde sararak onu koruyor.

Tuz: Aşının pH düzeyini ayarlıyor ve vücut pH değeriyle dengeliyor.

Şeker: Dondurulma aşamasında kullanılıyor. Dondurulan aşı onun sayesinde molekül yapısını bozulmalara karşı koruyor.

Su: Aşıdaki tüm içeriğin çözülerek vücuda taşınması için kullanılıyor.

YAN ETKİLERİ NELERDİR?

Aşı olduktan sonra kolda, özellikle de aşı olunan bölgede hafif şişlik ve ağrı görülebilir. Ancak ağrı genellikle bir gün içinde geçer. Ayrıca baş ağrısı, halsizlik, yorgunluk, kas ağrıları ve hafif derecede ateş gibi belirtiler de görülebilir. Tüm aşı ve ilaçlarda olduğu gibi nadiren alerjik reaksiyonlar da görülebilir. Bu belirtiler mRNA aşılarında biraz daha fazladır. Aşıdan 24 saat sonra yan etkiler devam ederse doktora başvurulmalıdır.

KORUYUCULUKLARI NE ZAMAN BAŞLAR?

Aşıların koruyuculuğu 2 doz aşı tamamlandıktan 2 hafta sonra başlar. Dolayısıyla bu süreçte hiç aşı olmamış gibi önlemlere dikkat edilmeli. Çünkü aşı olmak insanın kendisini korur, virüsü taşımasını ve başkasına bulaştırmasını engellemez. Bu nedenle Covid-19 aşısı olanlar maske, mesafe ve hijyene dikkat etmeyi sürdürmeli.