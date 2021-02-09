Covid-19 atlatılıyor ama etkisi 6 ay sürüyor

Corona virüsü pandemisi tüm dünyada devam ederken, Çin'de yaklaşık bin 700 vaka üzerinde yapılan incelemede uzamış coronaya yakalanan her 10 hastadan birinde hastalığın belirtilerinin en az 6 ay daha devam ettiğini ortaya çıkardı. Uzamış corona belirtileri arasında en sık görülen semptomlar yorgunluk ve kas zayıflığı yüzde 63, ağrı ve diskomfort hal yüzde 27, uyku bozukluğu yüzde 26, anksiyete-depresyon yüzde 23, saç dökülmesi yüzde 22, böbrek ve tansiyon bozuklukları yüzde 13, koku bozukluğu yüzde 11, çarpıntı yüzde 9, eklem ağrısı yüzde 9 olarak sıralandı.

ŞİKAYETLER 6 AY DEVAM EDEBİLİR

Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan Diyarbakır Dicle Üniversitesi Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi ve Korona Virüs Yoğun Bakım Koordinatörü Prof. Dr. Recep Tekin, uzamış corona virüsün hasta üzerinde bıraktığı etkileri aktararak vatandaşlara uyarılarda bulundu.

Prof. Dr. Tekin şunları söyledi:

“Bilindiği üzere corona 1 ila 3 hafta arası uzayabilen semptomlarla karşımıza çıkabiliyor. Ama yeni yapılan çalışmalarla uzamış corona virüs diye terimler ortaya çıktı. Çin'de bin 700 vakaya yapılan bir çalışmada 6 ay boyunca bu hasar takip edilmiş, uzamış korona dediğimiz semptomları göstermiş bu hastalarda. Uzamış coronada hastalara baktığımız zaman hastaların çoğunda halsizlik, yorgunluk, kas ağrıları, baş ağrısı, bulantı ve kusma, depresyon, yaygın vücut ağrısı, gibi semptomların bu hastalarda devam ettiği 6 ay boyunca görebiliyoruz. Bu durum hastaların corona virüs tedavilerinin 2 hafta gibi süreçte geçtiğini değil, bununla birlikte devam edebildiğini, uzun süre etkilerinin devam ettiğini öğrenmiş olmaktayız. Her hasta gurubunda böyle devam ediyor ama çeşitli risk faktörleri var bu hastalık guruplarında.”

Hastalığı hafif atlatanlarda uzamış corona geçirme riskinin daha düşük olduğunu belirten Prof. Dr. Tekin, sözlerine şöyle devam etti:

“Ama yoğun bakım veya hastanede uzun süre yatmışsanız, uzamış corona virüs ile karşılaşma riskiniz daha yüksek. Bunun yanında alta yatan bir hastalığınız var ise, diyabet, böbrek yetmezliği, hipertansiyon gibi risk faktörleriniz var ise uzamış corona virüs riski daha da artıyor. Diğer bir risk faktörü ise obezite, kilolu kişilerde uzamış korona virüs görülmesi daha fazla, bunun yanında yaşlı ve kadınlarda bu durumun daha fazla görüldüğü saptanmış. Hastalarımıza hep şunu söylüyoruz, corona virüsten etkilendi geçti, kurtulduk diye düşünmemek lazım, o yüzden korona virüsün uzun süre etki ve semptomları devam etmektedir. Tedbirlere uyarak corona virüsü geçirmemeye bakıp, uzamış corona semptomlarıyla da en azından karşılaşmamayı da engellemiş oluruz. Uzamış corona virüs bulguları yorgunluk ve kas zayıflığı yüzde 63, ağrı ve diskomfort hal yüzde 27, uyku bozukluğu yüzde 26, anksiyete-depresyon yüzde 23, saç dökülmesi yüzde 22, böbrek ve tansiyon bozuklukları yüzde 13, koku bozukluğu yüzde 11, çarpıntı yüzde 9, eklem ağrısı yüzde 9 olarak ortaya çıktı” dedi. (İHA)