Covid-19 bir aileyi yok etti

Mersin’de bir hafta içinde anne baba ve oğlu korona virüsten yaşamını yetirdi. Geçen hafta annesini, 2 gün önce de babasını korona virüsten kaybeden itfaiye çalışanı 1 çocuk babası Halil Arpacıoğlu da Covid-19’a yenik düştü. Covid-19’a yakalanan kardeşi Ali Arpacıoğlu’nun ise Adana Şehir Hastanesi’ndeki tedavi ise sürüyor.

Merkez Mezitli İlçesi Çamlıca Mahallesi Çağdaş Sitesi’nde oturan Büyükşehir Belediyesi itfaiye çalışanı 1 çocuk babası Halil Arpacıoğlu (38) Covid-19’a yakalanan ve Mersin Şehir Hastanesi’nde tedavi altına alınan annesi Emine Arpacıoğlu’nu (59) geçen hafta, babası Mehmet Arpacıoğlu’nu (62) ise 2 gün önce kaybetti.

İtfaiye çalışanı Halil Arparcıoğlu ise temaslı olduğu için karantinaya alındı. Ancak karantinada iken rahatsızlanan Arpacıoğlu da Covid-19 teşhisi ile Mersin Şehir Hastanesi’ne kaldırıldı. 20 gündür yoğun bakım ünitesinde tedavi gören Halil Arpacıoğlu’ndan da kötü haber geldi. Arpacıoğlu’da bütün müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Arpacıoğlu’nun vefatı itfaiye ekiplerini yasa boğarken cenazesi Mezitli Kuyuluk Mezarlığı’nda toprağa verildi. Yine Covid-19’a yakalanan kardeşi Ali Arpacoğlu’nun (34) ise Adana Şehir Hastanesi Yoğun Bakım ünitesinde sürdüğü bildirildi.