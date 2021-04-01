Covid-19 ölüm sayısı tüberkülozu geçti

Akdeniz Üniversitesi Verem Çalışmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi (AKVUAM) tarafından ‘Dünya Tüberküloz Günü Paneli' düzenlendi. Çevrimiçi yayınlanan panele çoğunluğu Tıp Fakültesi olmak üzere farklı alan ve sektörlerden toplam 192 kişi katıldı. Prof. Dr. Ahmet Yılmaz Çoban, önlenebilir ve tedavi edilebilir bir hastalık olan tüberkülozun ölümcül enfeksiyon hastalıkları sıralamasında ilk sırada yer aldığını bildirdi.

TÜBERKÜLOZUN TANI VE TEDAVİSİNDE GERİLEME

Dünya Sağlık Örgütü’nün (DSÖ) 2020 verilerine göre yıllık 10 milyon tüberküloz vakasının ve 1.4 milyon ölüm oranının görüldüğünü belirten Çoban, Covid-19’un ise dünya genelinde tüm sağlık sorunlarının önüne geçtiğini kaydetti. Tüberkülozun yıllardır ölüme neden olan hastalıklar listesinde en üst sırada yer aldığını anlatan Çoban, geçen yıl ise Covid-19’un en çok ölüme neden olan hastalık olarak en üst sıraya yerleştiğini bildirdi. Pandeminin halk sağlığı sorunu olan mevcut hastalıkları olumsuz etkilediğini aktaran Çoban, Antalya genelinde de pandemi döneminde geçtiğimiz yıllardaki verilere oranla tüberkülozun tanı ve tedavilerde gerileme yaşandığını ifade etti.

“YENİ AŞI VE İLAÇLARA İHTİYAÇ VAR”

Çoban, tüberkülozdan korunmada yeni çalışmalara ihtiyaç olunduğunu da belirterek, “bu hastalıklardan kurtulmak için daha çok araştırma ve çalışma yapmak gerekiyor. Özellikle tüberkülozdan korunmada etkin yeni bir aşıya ve yeni ilaçlara ihtiyacımız var. Tanı ve ilaçlarda direncin erken gösterilmesinde hızlı ve maliyeti düşük yöntemler gerekiyor” diye konuştu.