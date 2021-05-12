“COVID-19: Son salgın olsun”

Bağımsız uzmanların, salgının nasıl ele alınacağı ile ilgili hazırladıkları raporda DSÖ (Dünya Sağlık Örgütü) ile ilgili de çarpıcı ifadeler kullanıldı.

Panelde 2019'un sonlarında ortaya çıkan corona virüsünün engellenmesiyle ilgili DSÖ'nün geç hareket ettiğinin de üzerinde duruldu. DSÖ'nün salgını 30 Ocak 2020'den çok daha önce uluslararası boyutta halk sağlığı acil durumu olarak sınıflandırması gerektiği kaydedildi.

GÜÇLENDİRİLMİŞ BİR DSÖ

Panel eş başkanı ve Yeni Zelanda'nın eski başbakanı Helen Clark, “COVID-19: Son Pandemi Olsun” raporunun yayınlanmasıyla ilgili olarak gazetecilere verdiği demeçte, “Güçlendirilmiş bir DSÖ’ye sahip olmak kritik önem taşıyor” dedi.

Liberya’nın eski başkanlarından Ellen Johnson Sirleaf ise; “Şeffaflığa dayalı ve DSÖ’nün bilgileri derhal yayınlamasına izin veren yeni bir gözetim ve uyarı sistemi için çağrıda bulunuyoruz” dedi.

FELAKETE DÖNÜŞMESİNE İZİN VERİLDİ

Raporda, Çin’in merkezi Wuhan kentinde 2019’un sonlarında ortaya çıkan SARS-CoV-2 virüsünün 3,4 milyondan fazla insanı öldüren ve dünya ekonomisini harap eden bir felaket pandemisine dönüşmesine izin verildiği belirtildi.

Johnson Sirleaf, “Bugün, içinde bulduğumuz durum önlenebilirdi” dedi. Sirleaf, pandemi tehlikesiyle karşılaşıldığında hazırlık yapmakta ve sorunlara yanıt vermekte gecikildiğini belirtti.

Panel, Çinli doktorların Aralık 2019’da olağan dışı zatürre vakalarını bildirdiğini ve DSÖ’nün Tayvan Hastalık Kontrol Merkezleri'nden raporlar almasına rağmen 30 Ocak'ta ilan ettiği uluslararası sağlık acil durumunun çok daha önce ilan edilmesi gerektiğinin altını çizdi.

SEYAHAT KISITLAMALARI DAHA GENİŞ KAPSAMLI OLMALIYDI

Komite, ayrıca DSÖ’nün yenilenmesi gereken Uluslararası Sağlık Yönetmeliği nedeniyle seyahat kısıtlamaları önermediğini de söyledi. Helen Clark, “Seyahat kısıtlamaları daha hızlı ve daha geniş bir şekilde getirilseydi, hastalığın hızlı bulaşmasını ciddi bir şekilde engelleyecekti ve bugün, bu durumda olmayacaktık” dedi.

Panelde, pandemi ilan edilmesinden önce kayıp bir ay olduğu da vurgulandı. 2020'nin Şubat ayında salgını azaltmak ve önlemek için adımlar atılabileceği belirtildi.

HÜKÜMETLER VE AŞI ÜRETİCİLERİ BİR ARAYA GELMELİ

Panelde, daha önce özellikle Trump yönetiminin hedef aldığı DSÖ Genel Direktörü Tedros Adhanom Ghebreyesus’a özel bir suçlama yapılmadı. Ancak, siyasi baskıyı önlemek için bir DSÖ genel direktörünün yedi yıllık tek bir dönemle sınırlandırılması gerektiği belirtildi.

Raporda, DSÖ ve Dünya Ticaret Örgütü’nün, aşı üretimini artırmak için gönüllü lisanslama ve teknoloji transferleri konusunda bir anlaşma yapmak için hükümetleri ve ilaç üreticilerini bir araya getirmesi gerektiği de söylendi.

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