Covid-19 sonrası yorgunlukla nasıl basa çıkılır?

Covid-19 enfeksiyonu sonrasında pek çok hastada öne çıkan yakınmalarından biri yorgunluk. Kimi yolda yürümeye zorlanırken, kimi telefonda konuşurken bile solunum sıkıntısı çekiyor. Peki virüsü atlattıktan sonra günlerce hatta haftalarca devam eden yorgunlukla nasıl başa çıkılır? İşte Nöroloji Uzmanı Prof. Dr. Derya Uludüz'ün bu konudaki tavsiyeleri:

Virüs sonrası yorgunluk tablosunun birçok belirtisi var ancak teşhis etmek için herhangi bir kan, idrar tahlili gibi net bir yol yok. Gün içerisinde aşırı yorgunluk hissi varsa, kas ağrılarının yanı sıra ara ara baş ve boğazda da ağrı oluyorsa, konsantrasyonda düşüş veya iletişim kurarken eskiye göre zorlanma yaşanıyor, yapılması gereken işler karıştırılıyor ya da unutuluyorsa, düşünmek için bile beyin yorgunsa ve düşünmeden hareket ediliyorsa ‘yorgunluk tablosu' devam ediyor demektir.

İŞTE ENERJİYİ ARTIRMA YOLLARI

– Hastalık biter bitmez hemen çok fazla efor sarf edecek işlere başlamamak, C vitaminine, magnezyuma ve çinkoya bu süreçte devam etmek faydalıdır. D vitamini de yine doktor tavsiyesiyle kullanılabilecek desteklerdendir.

– Hangi hastalığa yakalanacağını kimse bilemez ve yakalandığında bağışıklık sisteminin güçlü olması, iyi beslenmesi, fazla kilo almaması, diyabet olmaması her zaman tedaviyi kolaylaştırır.

– Bu dönemde renkli beslenmeye özen gösterilmeli. Her öğün tabağınızda ne kadar farklı renkte yiyecek varsa o kadar çok farklı vitamin, mineral alıyorsunuz demektir.

– Mevsim sebze ve meyveleri, kuru baklagiller ve tam buğday unu tüketmek bağırsaklarımızdaki faydalı bakterileri artırır. Covid-19 ile bağırsak sağlığı arasında da ilişki olduğu ve hafif atlatanların bağırsak florasının daha iyi olduğuna dair görüşler var.

– Virüs sonrası yorgunluk sendromu süresince enerjiyi uzun vadeli kullanmak için kan şekerini de kontrol etmek önemli. Yani kan şekerinin birden çıkıp birden düşmesi enerjinin de hızlıca düşmesine ve yorgunluğa neden olur. Bu yüzden basit şeker içeren, tatlı, beyaz ekmek, pasta, pilav gibi yiyecekler tüketmeyin. Glisemik indeksi daha düşük olan tam buğday unlu, bulgur pilavı, kuru baklagiller gibi besinleri tercih edin.

– Melatonin hormonunu düzenli salgılamak enerjiyi de artırır. Eğer sürekli geç saatlerde uyuyorsanız, odanız ışık alıyorsa ve uyumadan öncesinde son ana kadar mavi ekran ışığına maruz kalıyorsanız melatonin hormonunuz salgılanmaz. Bu da enerjiyi azaltan bir faktördür.

– Tüm hastalıklarda etkili olan bir şey daha var… O da moral ve motivasyon… Psikolojisi kötü olanlarda yüksek düzeydeki kortizol stres hormonu bağışıklığı olumsuz etkiler. Stresten uzak kalmaya çalışmalı, vücudu ve beyni sakinleştirmek için meditasyon yöntemleri denemelisiniz.