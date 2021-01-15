Covid’i semptomsuz geçirenler de aşılanacak mı?

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca ile birlikte Covid-19 aşısı olanlar arasında bulunan Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Dekanı, Halk Sağlığı Anabilim Dalı Başkanı ve Sağlık Bakanlığı Toplum Bilimleri Kurulu üyesi Prof. Dr. İlhan, açıklama yaptı.

Prof. Dr. İlhan, aşının ardından kendisinde bir yan etki olmadığını belirterek, “Bir sıkıntının olduğunu zannetmiyorum. 48 saat içerisinde daha çok, yan etkileri ortaya çıkıyor. Bu saatten sonra çıkacağını pek düşünmüyorum. Ama bende olmaması diğer insanlarda olmayacağı anlamına gelmiyor. Ama olsa bile aşı yapılan yerde ufak bir kızarık, ağrı, halsizlik, az bir kısım kişide baş dönmesi gibi durumlar karşımıza çıkabilir” dedi.

“DAHA ÖNCE YAŞANMAMIŞ HİS OLURSA HEKİME DANIŞILMALI”

Prof. Dr. İlhan, aşıdan sonra gözlenecek her ağrının aşı ile kaynaklı olmayacağını vurgulayarak, “Daha önce yaşanmamış, tariflendirilmemiş bir his ise aşı ile ilişkilendirilebilir elbette, yapılacak şey hekime danışmak. Bu tip şeylerin aşı ile ilgili olup olmadığını aşı yapılan yerlere danışılırsa rahat edilecektir” diye konuştu.

“AŞI OLAN DA KORONAVİRÜSE YAKALANABİLİR”

Prof. Dr. İlhan, kişilerin aşı olduktan sonra da coronaya yakalanabileceğini belirterek, “Ancak burada aşının esas amacı kişiler Covid-19 hastalığına yakalanırsa, bu hastalığı daha hafif geçirmelerini sağlamak. Aşı olduktan sonra Covid geçirenlerde, virüs yükü daha az olacağı için bulaştırıcılık da azalacak haliyle; ama aşının esas amacı hastalığı ağır geçirmeyi engellemek” ifadesini kullandı.

“RAMAZAN BAYRAMI SONRASINDA HEDEFİN BÜYÜK KISMINA ULAŞIRIZ”

Türkiye’nin günde 1,5 milyona kadar aşılama kapasitesi olduğunu belirten Prof. Dr. İlhan, “Tüm aşı olmak isteyen vatandaşlarımızı düşündüğümüzde, Ramazan Bayramı sonrasında hedefin büyük bir kısmına ulaşacağımızı düşünüyorum. Bu ‘ben aşımı oldum, dışarıda bulunduğum alanlarda, kalabalıkta maske takmayacağım’ anlamına gelmemeli. Türkiye’de vakalar sıfır olsa, hastanede hiç yatan kişi olmasa dahi, eğer yurt dışı ile bir temasımız varsa ülke olarak, bizim yine fiziksel mesafe, maske, hijyene devam etmemiz gerekecek” dedi.

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“ASEMPTOMATİKLER İÇİN ANTİKOR BAKILMAYACAK”

Prof. Dr. İlhan, semptom göstermeden geçirilenlerin de aşılanacağını, bu kişilerin hastalanıp hastalanmadığını belirlemek için ise antikor taraması yapılmayacağını söyledi. İlhan, “Toplu aşılamalarda, pandemi döneminde kişilere antikor ya da PCR taraması yapılmaz. Uygun olan kişilerden sırası gelenler aşılarını olacaktır. Asemptomatik geçirip geçirmediğini bilmiyoruz kişi geldi diyelim, corona geçirip geçirmediği, ne kadar zaman dilimi içinde geçirdiği zaten sistemde görünüyor. ‘PCR negatif’ ya da ‘antikor var mı yok mu’ diye bakmadan büyüğümüz de olsa gencimiz de olsa yapacağız, asemptomatik olması bir şeyi değiştirmeyecek. Corona geçirenlerin şu an için 4 ile 6 ay içinde aşı olması ile ilgili yaklaşım söz konusu” diye konuştu. (DHA)