D vitamini eksikliği nasıl anlaşılır

Pandemide pek çok araştırmaya konu olan ve eksikliğinde Covid-19'un daha ağır geçirildiğine dair çalışma sonuçlarının açıklandığı D vitamininin önemi her geçen gün daha iyi anlaşılıyor.

Peki bebeklikten itibaren tüm yaş grupları için gerekli olan D vitamininin eksikliği hangi sorunlara yol açar? Nasıl depolanır? İşte Beslenme ve Diyet Uzmanı Sabiha Keskin'in açıklamaları:

HAYATİ ÖNEME SAHİP

D vitamininin vücutta kemikleri güçlendirmenin dışında pek çok dokuda etkisi vardır. Doğrudan ve dolaylı yollarla kemik ve mineral metabolizmasını düzenler. Bağışıklık, hücre büyümesi, olgunlaşması, hücre döngüsü, insülin, renin gibi hormonların salınımı üzerinde de belirleyici etkileri olan bir vitamindir.

HANGİ SORUNLAR TETİKLENİR?

Bugüne kadar yapılan bazı çalışmalara göre coronavirüs testi pozitif çıkanlarda D vitamini düşüklüğü bildirilmiştir. Bu vitaminin eksikliğinde enfeksiyon hastalıklarının yanında birçok kanser türü, MS hastalığı, Romatoid Artrit gibi otoimmün hastalıklarlar da görülür. Kan basıncı yüksekliği ve kalp damar hastalıkları da düşük D vitamini seviyeleri ile ilintilidir. D vitamini eksikliği, bozulmuş kan şekeri regülasyonu, insülin salınımı ve insülin direnci üzerindeki etkileri, obeziteye yatkınlık da yine yapılan çalışmalarla ortaya konmuştur. Psikiyatrik hastalıkların fizyolojik, dışsal sebeplerinden biri de D vitamini eksikliği olup şizofreni ve Alzheimer gelişiminde kolaylaştırıcı, depresyon gelişmesi ve tekrarında rolü olduğu gözlenmiştir.

BU BELİRTİLERE DİKKAT!

D vitamini eksikliği en sık yorgunluk, halsizlik, tüm vücutta genel ağrı, kemik ağrıları, eklemlerde ağrı, depresif ruh durumu, sık enfeksiyon geçirme, sarkopeni olarak adlandırılan kas kütlesinde azalma ve yaşlı kişilerde yatağa bağımlılığa kadar giden daha ciddi tablolarla kendini gösterebilir.

NASIL DEPOLAYABİLİRİZ?

■ Mümkünse her gün her gün özellikle güneş ışınlarının dik geldiği, 11:00-15:00 saatleri arasında 15-20 dakika, yüz, eller, kollar, bacaklar ve sırtımızı hafif pembeleşecek şekilde güneşlenmesini sağlamak gerekir.

■ Tatilde, deniz kenarında cilt tipinize göre ilk 5 ila 15 dakika hiçbir koruyucu ürün kullanmadan güneşlenmek, sonra koruyucu ürünler kullanarak ve süreye dikkat ederek güneşlenmekte yarar var.

■ Çocuklar, açık tenliler, güneş alerjisi olanlar doktor önerisiyle uygun faktörde güneş kremi kullanmalı ve uygun sürede güneşlenmelidir.

■ D vitamini takviyesinden önce eksiklik olup olmadığı belirlenmeli ve hekim önerisiyle uygun dozlarda takviye yapılmalıdır.