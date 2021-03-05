Dedektif gibi çalışarak temaslıları bulmaya çalışıyorlar

Kayseri İl Sağlık Müdürlüğü Halk Sağlığı Hizmetleri Başkan Yardımcısı Burhan Akın, corona virüsü salgınına karşı yapılan çalışmalarla ilgili açıklamalarda bulundu. Salgının başladığı günden bu yana PCR testlerinin çeşitli noktalarda yapıldığını belirten Akın, şunları söyledi:

– PCR test merkezi sayılarını her geçen gün daha da çok artırdık. Aile Sağlığı Merkezi, Devlet Hastanesi gibi birçok hastanede PCR testi yapılıyor. Günlük ortalama 2 ile 3 bin kişi aralığında PCR testi yapıyoruz. Corona virüsün başladığı günden bu yana da 600 bin civarında PCR testi yapıldı. Halen bu test çalışmaları devam ediyor. Temaslı, şüpheli kişilerden testleri alıyoruz. Yurt dışına gidecek, askere gidecek vatandaşlarımız yerleşkemizde sürüntü ile PCR testi oluyor.

İSİM VERMEKTEN KAÇINIYORLAR

– Pozitif ve temaslı olan kişilere en kısa zamanda ulaşmaktayız. Filyasyon ekiplerimiz, pozitif vaka olan insanlarımızın temaslı kişileri söylemesinde halen sıkıntı yaşamaktadır. Virüse yakalanan insanlar isim vermekten kaçınıyor. Arkadaşlarımız kendi çabaları ile dedektif gibi çalışarak temaslıları bulmaya çalışıyor. Ancak bazı insanlar temaslılarını saklamaya devam ediyor. İnsanlar kimseye temas etmediğini, işe gitmediğini söylüyorlar. Bu durum yayılım hızını artırıyor. Bizim müdahale hızımızı geciktiriyor. Vatandaşlarımız pozitif olduklarını öğrendiklerinde ya da şüpheli duydukları zamanda test yaptırıp, işe gitmesinler. Sonuç açıklanana kadar dışarı çıkmasınlar. Sonuç çıktığı andan itibaren 10 gün evde beklemeliler. (DHA)