Delta ile Delta plus varyantlarının farkı nedir?

Pandeminin hız kesmeden devam ettiği bugünlerde yeni varyantlarla karşı karşıyayız. Son verilere göre en fazla endişe uyandıran varyant Delta yani Hindistan varyantı…

Ülkemizde bugüne kadar 16 ilde 134 hastada delta varyantı tespit edildiğini ancak delta plus varyantının şimdilik görülmediğini belirten Göğüs Hastalıkları Uzmanı Dr. Ali Vefa Öztürk, bu konuda merak edilenleri şöyle anlattı…

GRİP-NEZLE GİBİ BAŞLIYOR

Delta varyantının en sinsi özelliği, enfekte olanların boğazlarında çok hızlı bir şekilde, çok yüksek bir viral etkiye yol açmasıdır. Bu yüzden insanlar enfekte olduklarını fark etmeden virüsü başkalarına bulaştırabilir. Hastaların klinik şikayetleri daha çok grip-nezle gibi burun akıntısı, ateş, yorgunluk, kas ağrısı gibi başlayıp, akciğeri etkilediğinde de kuru öksürüğe ve nefes darlığına neden olur.

‘ENDİŞE VERİCİ‘KATEGORİSİNDE

Delta plus, Delta varyantının yeni mutasyonudur. Tıbbi literatürde bu mutasyonun adı K417N‘dir. Delta Plus varyantı daha hızlı bulaşıcı özelliğe sahiptir. Delta plus, virüsün daha kolay yayılacağını ve antikor tedavisine karşı daha dirençli olabileceğini gösteren araştırmalara dayanarak Hindistan'da “endişe verici varyant” kategorisinde değerlendirilmektedir.

AŞILARIN ETKİSİ AZALIR MI?

Aşılar arasında mRNA aşılarının koruyuculuk oranı ve varyant virüslere karşı etkinliği inaktif aşılara göre biraz daha iyi olduğu eldeki çalışmalarda görülmektedir. Üçüncü bir aşılamanın zamanla azalan bağışıklığımız için Delta virüsüne karşı daha koruyucu olacağı kesin. Ancak altını çizmek isterim ki bu çalışmaların kanıt düzeyleri yüksek değildir.

İngiltere ve İsrail'de vakalar neden yeniden arttı?

Başta İngiltere ve İsrail gibi aşılamalarda nüfusunun yüzde ellisinden fazlasını aşılamış ülkelerde vakalar tekrar arttı. Bu durum virüsün daha bulaştırıcı olmasıyla açıklanmaya çalışılsa da tıbbi olarak bu artışın, yasakların ve kısıtlamaların ortadan kalkmasına veya gevşemesine, halen aşılanmamış 18 yaş altı grupların olmasına bağlı olduğu düşünülmektedir. Çünkü özellikle İsrail’deki yeni vakalar, yüz yüze eğitimin başlamasıyla okullarda artmaya başlamıştır. Delta plus varyantı ise şimdiye kadar çok az kişide görüldüğü için vaka sayılarındaki artışın sebebi olarak görülmemektedir.

Nasıl korunabiliriz?

Ülkemizde de kısıtlamaların artık gevşetildiği bu dönemde maske-mesafe ve hijyen gibi kişisel tedbirlere mutlaka devam etmek, özellikle yeni varyantların olduğu ülkelere seyahat etmemek ve hızlıca aşılarımızı yaptırmak bizim için Covid-19 ve onun ağır etkilerinden korunmak için en doğru ve güvenli yol olarak görülmektedir. Özetle bu varyantlar bize şunu göstermektedir; eğer tüm dünyadaki insanları aşılamazsak maalesef ki delta ve benzeri birçok yeni ve belki daha tehlikeli mutasyonlarla karşı karşıya kalacağız.