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Delta varyantı hangi aşı etkili: Biontech mi, Sinovac mı?

Delta varyantının korona virüsü içerisinde etkisi günbegün artarken hangi aşı etkili, sorusuna bilim insanları cevap veriyor: Biontech mi, Sinovac mı?

Güncellenme: 12:16, 24/06/2021
HaberlerSağlık
Delta varyantı hangi aşı etkili: Biontech mi, Sinovac mı?

Delta Varyantı, Hindistan'da ortaya çıkan koronavirüsün yeni varyasyonlarından biridir. Diğer mutasyonlara göre varyantın özelliği: Bulaşıcılığı daha yüksek olmasıdır. Hindistan'dan sonra ilk görüldüğü yer İngiltere olurken yakın zamanda birçok ülkede görülmeye başlandı. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Türkiye'de 134 delta varyantı görüldüğünü açıkladı. Bakan Koca, 134 vakanın 82'si İstanbul'da görüldüğünü dile getirdi. İstanbul haricinde en çok delta varyantı görülen iller: Düzce, Van, Ankara, İzmir.

Delta Varyantı: Bulaşıcılığı diğer varyantlara göre nasıl?

Prof. Dr. Derya Unutmaz, Alfa varyantına oranla, Delta varyantının bulaşıcılığı yüzde 50 daha fazla olduğu açıkladı.

Antikorlar ile Delta varyantı arasındaki ilişki nasıl?

Prof. Dr. Unutmaz'a göre bu varyant antikor hücrelerden kaçabiliyor. Virüsün aşırı derecede kaçmadığını söyleyen Unutmaz, bazı aşıların birinci dozda etkisi daha az olduğunu dile getirdi.

Hangi aşı etkili: Biontech mi, Sinovac mı?

Prof. Dr. Derya Unutmaz, gerek Biontech'in gerek Moderna aşısının delta varyantında etkili bir savunma olduğunu açıklarken Sinovac aşısı olan 65 yaş üstü insanların üçüncü dozda Biontech aşısı olmalarını gerektiğini dile getirdi.

Sokağa çıkma yasağı, virüse karşı mücadelede etkili mi?

Prof. Dr. Unutmaz, sokağa çıkma yasaklarının virüse karşı mücadelede etkili olmadığını açıkladı. Açık alanda virüsün yayılma durumu, kapalı ortama göre daha az olduğunu dile getiren Unutmaz, bireysel korunmanın önemini tekrardan hatırlatarak mesafenin korunması gerektiğini söyledi.

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