Demir eksikliği nedir? Belirtileri nelerdir?

Demir eksikliği üzerine İstanbul Tıp Fakültesi Dahili Tıp Bilimleri Bölümü İç Hastalıkları Anabilim Dalı Prof. Dr. Osman Erk, Sözcü'ye önemli bilgiler verdi. Vücutta kilitlenmeye sebep olan demir eksikliği belirtileri:

Depresyon

D vitamini eksikliğinin depresyon eğilimine yol açabileceğini gösteren güçlü kanıtlar var. Bilimsel çalışmalar, depresyon sorunu olanların yüzde 70’inde D vitamini rezervlerinin düşük olduğunu ortaya koyuyor.

Kas ağrıları

Eğer sık sık tekrarlayan kas ağrılarından yakınıyorsanız, bu durumun D vitamini eksikliğiyle ilgisi olabilir.

Bağışıklık sisteminin zayıflaması

Sık tekrarlayan bakteriyel veya viral enfeksiyonlardan yakınıyorsanız, bu problemin D vitamini noksanlığıyla ilgili olabileceği aklınızda olsun ve D vitamini rezervinizi ölçtürün. Farklı merkezlerde yapılan çalışmalar gösteriyor ki, özellikle kış aylarında tekrarlayıp duran sinüzit, bronşit, orta kulak iltihabı, faranjit sorunlarından yakınanların pek çoğu ve soğuk algınlığı, nezle atakları yaşayanların önemli bir kısmı D vitamini eksikliği olan kişiler.

Saç dökülmesi

Ne kadar şaşırtıcı olsa da, saç dökülmesinin yaygın sebeplerinden biri de D vitamini eksikliği…

Kemik ağrıları

D vitamini yetersizliğiyle osteoporoz (kemik erimesi) arasında ciddi bir bağlantının olduğu biliniyor. Ayrıca, kalsiyumun bağırsaklardan emiliminde, kemikler tarafından kullanımında ve böbreklerce korunmasında D vitaminin önemli rol oynadığı aşikar. Bu vitaminin eksikliğinin çocuklarda kemik gelişimini olumsuz yönde etkilediği, menopozlu kadınlarda kemik kaybını hızlandırdığı ise kesinleşmiş bir bulgu. Özellikle sırt bölgenizde ve belinizde geceleri belirginleşen ağrılardan yakınıyorsanız, D vitamini rezervlerinizi kontrol ettirin.

Yorgunluk

Kronik yorgunluk sorunu ile D vitamini eksikliği birbirleriyle yakından ilişkili. Özellikle yorgun kadınların çoğunda problemin D vitamini yetersizliği olduğu, araştırmalarca da ortaya çıkmış durumda.