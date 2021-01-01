Derebucak ilçesinde corona vakaları sıfırlandı

Derebucak Kaymakamı Hamza Selçuk, ilçede vaka sayısının sıfırlandığını söyledi.

Selçuk yaptığı açıklamada şunları söyledi:

“Corona virüsü Bilim Kurulu ve bakanlığımız tarafından alınan tedbirlerin etkisini göstermesi, başta sağlık çalışanlarımız olmak üzere ilçemizde corona virüsle mücadelede görev alan tüm kamu çalışanlarımızın gayretli çalışmaları ve kıymetli vatandaşlarımızın kurallara riayeti neticesinde ilçemizde corona virüs vakaları sıfırlanmıştır. Bundan sonraki süreçte bu durumu kalıcı hale getirmek için kurallara hep birlikte uymaya devam etmek zorundayız. Lütfen tedbirlere sıkı sıkıya riayet etmeye devam edelim, maske, mesafe ve hijyen kurallarını elden bırakmayalım” ifadelerine yer verdi. (İHA)