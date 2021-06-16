Diyabet tedavisinde devrim yaratacak gelişme… Yapay pankreas otomatik insülin salgılayacak

Dünya genelinde milyonlarca kişinin mücadele ettiği diyabetle ilgili devrim niteliğinde bir cihaz geliştirildi. İngiltere’de yetişkin ve çocuklardan oluşan 1000 kişi üzerinde denenecek cihaz bir çeşit yapay pankreas görevi üstleniyor.

The Times’ın haberine göre deri altına sensörler, akıllı cihaza kandaki glikoz miktarını ölçerek bildirimler gönderiyor. Akıllı cihaz tarafından işlenen verilerin ardından, gerekli miktarda insülin, yine deri altındaki otomatik pompa tarafından salgılanıyor.

Söz konusu sistem kandaki şeker oranını dengede tutarken, hastaların hayatını tehdit edebilecek ataklardan da korumayı hedefliyor. The Times’a konuşan Ulusal Sağlık Sistemi (NHS) Danışmanı Prof. Dr. Partha Kar, “İnsülinin 100 yıl önce keşfedilmesinden bu yana, yapay zeka diyabet tedavisinde potansiyel olarak en büyük devrim yaratacak gelişme” dedi.