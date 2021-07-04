Diyet hatası

Aşırı besin tüketimi, yetersiz fiziksel aktivite, kalıtım, hormonal nedenler, psikolojik sorunlar, sigarayı bırakma, alkol kullanımı gibi faktörlere bağlı olarak gelişen ‘şişmanlık' yaşam süresini kısaltan ve yaşam kalitesini düşüren ciddi bir hastalıktır. Dolayısıyla fazla kilolardan kurtulmak kişiye sadece estetik bir görünüm kazandırmaz sağlığını da korur.

;‘Ancak kulaktan dolma bilgilerle kilo vermeye çalışmak zayıflatmayacağı gibi çeşitli sağlık sorunlarına da yol açabilir' diyen Beslenme ve Diyet Uzmanı Tuba Örnek, 10 diyet hatasını şöyle sıraladı…

1- Başkasının uyguladığı diyeti yapmak

Diyet kişiye özeldir. Klinik duruma, yaşam tarzına, fiziksel aktivite ile tercihlere göre değişiklik gösterir ve bunların bir diyetisyen tarafından değerlendirilmesi gerekir. Kontrol altında geçirilen sağlıklı bir kilo verme sürecinin sonunda, uygunluğu tespit edilen bir beslenme tarzına erişilir ve bu hayat boyu devam eder.

2- Karbonhidrat içeren gıdaları tamamen hayatından çıkarmak

Kişinin özel bir durumu yoksa, günlük enerji ihtiyacının ortalama yüzde 40-50'si karbonhidratlardan sağlanmalıdır ki metabolizmadaki döngüler sağlıklı bir şekilde devam etsin. Karbonhidratın çeşidi burada çok önemlidir. Diyetten çıkarılması gerekenler; sofra şekeri eklenmiş gıdalar, glikoz/mısır şurubu, nişasta ile tatlandırılmış ve beyaz rafine un ile yapılmış gıdalardır. Tam tahıllı ekmek, meyve, kuru baklagiller, süt ve süt ürünleri ile kabuklu/lifli tahıllar vücudumuza gerekli olan kompleks karbonhidratları içerir.

3-Akşam yemeğini atlamak

Sanılanın aksine, akşam yemeği yememenin sağlıklı kilo vermeye bir katkısı yoktur. Burada önemli olan nokta akşam yemeğini hiç yememek değil, geç saate bırakmamaktır.

4-Sadece sıvı ile beslenmek

Uzun süre sebze ve meyve suları ile beslenmek tek tip beslenme olarak değerlendirilir. Bu şekilde beslenerek birçok vitamin/mineral alıyor olabiliriz fakat protein ve yağdan yoksun olarak yeterli-dengeli beslenmemiş oluruz.

5- Yağ yakıcı olduğunu düşünerek sadece tarçınlı veya limonlu suya bel bağlamak

Suya eklenen tarçın veya limonun yağ yakıcı etkisi yoktur. Vücuttaki fazla yağın yakılması, şayet kişiye özel dengeli bir diyet ve düzenli spor bütünleştirilirse gerçekleşir.

6-Yatmadan az önce pul biberli yoğurt yemek

Yoğurt besin değeri açısından vücudumuza faydalıdır. İçerdiği probiyotikler sayesinde bağırsak sağlığına yardımcı olur. Pul biberdeki kapsaisinin kilo vermeye destek olduğu, antikanser ve tok tutucu özelliği bazı çalışmalarda görülmüştür. Dolayısıyla pul biberli yoğurt sağlıklıdır diyebiliriz. Hatta zerdeçal, karabiber ve sevilen diğer baharatlar da eklenebilir. Fakat geç saatte yenmesi doğru değildir.

7-Besinlerin yağsız olanlarını tercih etmek

Şayet doktor ya da diyetisyen tarafından özellikle kısıtlanmadıysa, hayvansal ürünlerin yağsız olanlarını tercih etmenize gerek yoktur. Çünkü vücudumuzun bir miktar doymuş yağa da ihtiyacı vardır.

8- Yemekleri yağsız pişirmek

Zeytinyağı, güçlü antioksidan özelliğinden dolayı özellikle yemek ve salatalarda kullanmak için kaliteli bir yağdır. Yapılan çalışmalarda, yağsız bir diyetin değil aksine basit şekersiz bir diyetin zayıflamada etkisi olduğu görülmüştür.

9- Hızlı kilo vermek için diyet harici çözümler aramak

Kilo verdirici ilaçlar ve cerrahi işlemler ile metabolizma hızlandıran kilo vermeye destek bitkiler/çaylar, ancak diyet ve spor eşliğinde gerçek anlamda etkili olurlar. Bunların hiçbiri tek başına mucize olarak görülmemelidir.

10- Diyet sürecine sporu dahil etmemek

Sporsuz yapılan diyetler ya sonuç vermezler ya da kişiyi çok düşük kalori almaya zorlarlar. Bu da bağışıklık açısından tercih edilmeyen bir durumdur. Unutulmamalıdır ki; diyet yapmak asla geçici bir süreç değil, sürdürülebilir sağlık yolunda benimsenmesi gereken bir yaşam tarzıdır.