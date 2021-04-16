DMO maskeleri ağırlığına bakıp alıyormuş!

İhracatçıların, Devlet Malzeme Ofisi’ne zorunlu bağış yaptıkları maskelerin düşük kaliteli ve koruma sağlamayacak kadar riskli olduğu, maskeler yüzünden virüsün yayıldığı iddiaları gündemden düşmüyor.

Geçen şubat ayında TBMM KİT Komisyonu’nda milletvekillerinin hibe maskelerle ilgili sorularını yanıtlayan DMO Genel Müdür Vekili Mücahit Özdemir’in “Maskeleri nasıl bir testten geçiriyorsunuz?” sorusuna “Çoğunlukla ağırlık bazlı teslim alıyoruz” yanıtını verdiği öğrenildi.

Özdemir’in yanıtını değerlendiren maske üreticileri, maskelerin koruyucu özellikleri yerine gramla ya da kiloyla ağırlıkları üzerinden denetlenmesinin insan sağlığı açısından çok tehlikeli sonuçlar doğuracağı uyarısında bulundu.

YA KALIN KUMAŞTAN YAPARLARSA?

DMO’nun hibe olarak gelen maskeleri kutuların ağırlığı üzerinden kontrol etme yöntemi maske üretici firmalarda şaşkınlık yarattı. Maskelerin kiloyla ya da gramla kontrol edilemeyecek kadar kritik ürünler olduğunu belirten bir üretici şunları söyledi:

– Cerrahi maskenin 3.2 gram gelmesi gerekir. Ancak DMO’nun ağırlık şartına uymak için filtre yerine maskeyi kalın kumaştan yaparlarsa nasıl anlayacaksınız? Buruna oturması için telin 10.5 cm olması gerekir. Ama onlar kısa tel kullanırlarsa kutuyu açmadan ölçmeden anlayamazsınız. N95 maskelerin çok ayrıntılı incelenmesi gerekir, gram üzerinden inceleme yaparsanız hekimlerin, sağlıkçıların hayatını riske atarsınız. Maskenin hava geçirgenliği, nefes alınabilirliği, partikül testi gibi kriterlerin yerine getirilmesi lazım. Maske dolu kamyonların kuyruk oluşturduğu yerde denetimler ne yazık ki göz ardı ediliyor.

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