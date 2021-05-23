Doğum sonrası deformasyona karşı annelik estetiği

Doğum yaptıktan sonra eski formuna dönebilmek her kadının hayalidir. Ancak kolay kilo verememek ve göğüslerde oluşan sarkmalar estetik ve fiziki kaygılara yol açabilir. Günümüz cerrahi teknikleri sayesinde bu problemlerin giderilebildiğini belirten Estetik, Plastik ve Rekonstrüktif Cerrahi Uzmanı Prof. Dr. Halil İbrahim Canter, ‘Annelik Estetiği' ile ilgili merak edilenleri anlattı…

– Ameliyat ne zaman yapılabilir?



Anne ve bebeği arasında göbek bağıyla oluşan fiziksel bağ, doğumun bitimiyle kesilse de, anne süt verdiği sürece fiziksel bağ, süt bağı devam eder. Bu süreçte annenin alacağı hemen her ilaç bebeğine de geçer. Ayrıca süt üretimini destekleyen hormonlar da yüksek kalır. Bu sebeple süt veren annelerin meme yapıları farklıdır. Emzirme döneminde annenin yaşayacağı fiziksel ve ruhsal stres, laktasyonu olumsuz etkileyebileceği için de mümkün olduğunca emzirme döneminde cerrahi girişimlerden kaçınılması gerekir.

– Kimler için uygundur?



Kesin kural olmamakla beraber bu tür girişimlerin başka gebelik planlamayan kadınlarda yapılması hasta için daha faydalıdır.

– Ameliyatların başarı oranları nedir?



Gebelik sonrası olan değişiklerin giderilmesi için yapılan estetik ameliyatlar çoğu zaman yüksek hasta memnuniyetiyle sonuçlanmaktadır.

EMZİRMEYİ ENGELLER Mİ?

Gebelik sonrası küçülen ve sarkan memelere, meme alt çizgisinden yapılan bir kesi ile silikon meme protezi konulacaksa, hastanın sonraki dönemde emzirme sürecinde hiçbir değişiklik olmayacaktır. Diğer taraftan meme küçültme veya dikleştirme ameliyatı yapılan bir hastada ne kadar meme dokusu çıkartılacağı veya kalan meme dokusundaki süt kanallarının meme başı ile bağlantılarının ne kadar korunacağı, sonraki gebeliklerde annenin süt verip veremeyeceği konusunda belirleyici olacaktır.

ÇATLAKLARIN ÇARESİ VAR MI?

Gebelikte oluşan çatlaklar için en kesin ve kalıcı çözüm çatlakların da en fazla olduğu göbek altındaki alt karın derisinin karın germe ameliyatıyla çıkarılmasıdır. Ayrıca bu ameliyatta gerginleştirilen karın ön duvarı derisinde kalan çatlaklar da gergin bir ciltte daha az göze batar hale gelir ve bikini bölgesine taşınır. Çatlakların daha az olduğu beyaz tenli kadınlarda lazer tedavileri de mevcut durumun düzeltilmesi için bir seçenek olarak hastalara sunulabilir.