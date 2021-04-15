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Doktora yumruklu saldırı

Ünye Devlet Hastanesi'nde görevli doktor Çetin Karadağ, hasta yakını İlhan T.'nin yumruklu saldırısına uğradı. Doktor saldırıda yaralanırken, şüpheli gözaltına alındı.

Güncellenme: 15:14, 15/04/2021
HaberlerSağlık

Pandemi nedeniyle bir yılı aşkın süredi ağır koşullarda hayati risk altında hizmet vermeye çalışan sağlık emekçilerine saldırılar bitmiyor.

Son olay Ordu Ünye Devlet Hastanesi’nde yaşandı. Sabah saatlerinde hasta yakını İlhan T., henüz bilinmeyen bir nedenle Genel Cerrahi Uzmanı Dr. Çetin Karadağ ile tartıştı.
Tartışmanın büyümesi üzerine hasta yakını doktora yumruklamaya başladı. Güvenlik görevlilerinin müdahale ettiği saldırgan, gelen polis ekiplerine teslim edildi.

SORŞTURMA BAŞLATILDI

Saldırı sonrası yaralanan doktora acil serviste müdahale edildi. Doktor Karadağ, saldırgandan şikayetçi oldu. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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Yayınlanma Tarihi:14:49,