Dondurmada corona virüsü tespit edildi! Bilim Kurulu Üyesi Ateş Kara’dan açıklama

Sağlık Bakanlığı Koronavirüs Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Ateş Kara, Çin’de dondurmada corona virüsü tespit edilmesiyle ilgili sosyal medya hesabından açıklama yaptı.

“BULAŞA NEDEN OLAMAZ”

Prof. Dr. Ateş Kara, şunları belirtti:

* Çin’de dondurmada koronavirüs tespit edilmesi, büyük olasılıkla üretim sırasında koronavirüs pozitif birisinden bulaş olması ile ilgili olabilir.

* Soğukta bulunduğu için, virüs daha uzun süre tespit edilebilir.

* Bulaşa neden olamaz. Dünyada bugüne kadar gıda ile geçiş gösterilmedi.

* Çin’de bir seferde üretilen 4,836 kutu dondurmadan alınan örneklerden 3’ünde virüs pozitif bulunmuş.

* Öncelikle bu hastalık yapabilecek bir virüs mü? Yoksa, virüs parçası mı?

* Bunu değerlendirmek mümkün değil, ancak virüs bile olsa bugüne kadar gıda ile geçiş olduğu gösterilmedi.

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