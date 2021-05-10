Dr. Esin Davutoğlu Şenol sordu: Milyonlarca insan bu ilacı niye kullandı?

TTB PCG Üyesi Dr. Esin Davutoğlu Şenol, Sağlık Bakanlığı’nın COVID-19 tedavi rehberine koyduğu, TTB'nin ve bilim insanlarının tüm uyarılarına rağmen bir yıl boyunca milyonlarca kişiye verilen ‘hidroksiklorokin’in birkaç gün önce rehberden çıkartıldığını anımsatarak, ilacı kullanan insanlardan onay formu alınıp alınmadığını sordu.

“NE KADAR İNSAN BU İLACI KULLANDI?”

Dr. Esin Davutoğlu Şenol sıtma ve romatizma tedavisinde kullanılan ‘hidroksiklorokin’ ilacının klinik onayı olmadığını, bu şekilde kullanılmasının gözlem altında yapılması gerektiğini söyleyerek “Yan etki izlenimi yaptınız mı? Bu insanlardan onam formu aldınız mı? Yan etkileri bildirmeleri konusunda cesaret verdiniz mi? Ne kadar insan bu ilacı kullandı? Etkili olmasına yönelik kanıt olmadığını bile bile neden kullandınız” diye sordu.