Dr. Fauci hamilelerde aşı sonucunu açıkladı: 20 bin kadında yan etki görülmedi

Corona virüsü dünya genelinde etkisini sürdürürken, salgını bitirmek için geliştirilen aşılarla ilgili tartışmalar devam ediyor. Ortaya çıkan mutasyonların aşıların etkinliğini düşürdüğü endişeleri artarken, mevcut aşıların farklı yaş ve cinsiyet gruplarındaki etkisi de ayrıca bir soru işareti.

Bu gruplardan biri de hastalığı ağır geçirme riski bulunan hamile kadınlar. ABD Hastalık Kontrol ve Korunma Merkezleri (CDC) verilerine göre, hamile kadınlar hamile olmayan hemcinslerine göre iki kat daha fazla yoğun bakıma kaldırılıyor ve üç kat daha fazla solunum cihazına bağlanıyor.

Böyle bir risk grubunda bulunan hamilelerin aşılanması büyük önem arz ediyor. Ancak Pfizer-BioNTech ve Moderna gibi aşıda öncü şirketler, denemelerde hamilelere yönelik bir veri açıklamamıştı. Hamilelerin aşı olup olmamasının güvenliğine ilişkin açıklama, ABD’de salgınla mücadelenin en önemli isimlerinden Ulusal Alerji ve Enfeksiyon Hastalıkları Enstitüsü Direktörü Dr. Anthony Fauci’den geldi.

‘BAĞIŞIKLIK TEPKİSİ YÜZDE 95’



Binlerce hamile kadına Pfizer-BioNTech ve Moderna aşılarının uygulandığını belirten Dr. Fauci, “Şunu belirtmek istiyorum ki, aşılara acil kullanım onayı verildiğinden bu yana yaklaşık 20 bin hamile kadın aşılandı. CDC ve FDA’nın gözlemlerine göre herhangi bir sorun veya yan etki görülmedi. Bağışıklık tepkisi geliştirme başarısı yüzde 94-95 seviyesinde” dedi.

‘KENDİLERİ KARAR VERMELİ’



Amerikan Jinekoloji ve Obstetrik Derneği (ACOG) uzmanları ise hamile kadınların aşı olup olmama kararını bireysel olarak kendilerinin vermeleri gerektiğini söyledi. ACOG açıklamasında, “Hamile kişilerin Covid-19’u daha ağır geçirme eğilimleri karşısında yoğun bakıma alınma ve ölüm riski artıyor. Altta yatan farklı bir sağlık sorunu da olduğunda yüksek öncelikli bir kategoriye giriyorlar. Hamile bireyler güvendikleri bir hekime danışarak aşı olma kararını kendileri almalıdır” denildi.

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