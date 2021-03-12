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DSÖ: AstraZeneca’yı kullanmamak için bulgu yok

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Sözcüsü Margaret Harris, birçok ülkede kullanımı durdurulan AstraZeneca aşısına yönelik yaptığı açıklamada, "Aşıyı kullanmaya devam etmeliyiz. Aşıyı kullanmamak için hiçbir bulgu yok" ifadelerini kullandı.

Sozcu.com.tr
Güncellenme: 16:16, 12/03/2021
HaberlerSağlık
DSÖ: AstraZeneca’yı kullanmamak için bulgu yok

Dünya genelinde bazı ülkelerde corona virüsüyle mücadele kapsamında devam eden aşılama uygulaması, İngiliz-İsveç ortaklı ilaç şirketi AstraZeneca aşısının uygulandığı kişilerde kan pıhtısı görülmesi üzerine sekteye uğradı.

Şu ana kadar 10 ülke aşının uygulanmasının geçici olarak durdurulduğunu duyurdu. Endişe verici gelişmenin ardından Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Sözcüsü Margaret Harris gazetecilere açıklamalarda bulundu. Harris, “AstraZeneca aşısını kullanmaya devam etmeliyiz. Aşıyı kullanmamak için hiçbir bulgu yok” ifadelerini kullandı.

NE OLMUŞTU?

Danimarka’da AstraZeneca aşısını yaptıran 1 kişinin hayatını kaybetmesi ve birçok kişide ise kan pıhtısı oluşması üzerine ülkede dün aşının kullanımının geçici olarak durdurulduğu açıklanmıştı.

İzlanda, İrlanda, Norveç, Avusturya, Litvanya, Lüksemburg, Estonya, Letonya ve Bulgaristan da aynı tedbir adımını takip etti.

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