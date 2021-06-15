DSÖ: Corona virüsü aşıdan daha hızlı hareket ediyor

Birleşmiş Milletler bünyesinde çalışmalarını sürdüren Dünya Sağlık Örgütü’nün Genel Sekreteri Tedros Adhanom Ghebreyesus, basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

G7 ülkelerinin az gelişmiş ülkelerle 1 milyar doz paylaşma kararını memnuniyetle karşıladığını belirten Ghebreyesus, “Aşı sözü çok az, çok geç geldi. 11 milyar doz aşıya daha ihtiyaç var” dedi.

Hafta sonu Birleşik Krallık’ta bir araya gelen G7 ülkeleri yaklaşık 1 milyar dozluk aşı verme açıklaması yapmış ve bu açıklama büyük ilgi uyandırmıştı.

G7 ülkelerinin Şubat ayında 130 milyon doz aşı sözü verdiğini hatırlatan Ghebreyesus, “Bu çok büyük bir yardım fakat bizim daha çok ve daha hızlı bir şekilde aşılara ihtiyacımız var. Şu anda corona virüs, aşıların küresel dağıtımından çok daha hızlı hareket ediyor” dedi.

Ghebreyesus, her gün 10.000’den fazla insanın yaşamını yitirdiğini söylerken, “İnsanların aşıya ihtiyacı var, üstelik bu insanların aşıya hemen şimdi ihtiyacı var, gelecek yıl değil” dedi.