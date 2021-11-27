DSÖ HIV ile mücadele konusunda uyardı

10 ülkede yeni doğan bebeklerin yaklaşık yarısında ilaca dirençli HIV olduğu tespit edildi. Çalışma bulguları HIV tedavisinde yeni alternatiflere duyulan ihtiyacın altını çiziyor.

Sozcu.com.tr

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Yeni bir rapora göre, antiretrovirallerle tedavi edilen virüslü insan sayısının yıllık 2 milyon artışla 27.5 milyona yükseldiği ortaya çıktı. Bu da HIV ilaç direncinin arttığını gösteriyor.

Dünya Sağlık Örgütü’nün HIV ilaç direnci raporuna göre, yüksek oranlara sahip beş ülkeden dördü virüsü antiretroviral tedavilerle bastırmada başarı elde etti. Ancak çalışma, DSÖ’nün 2019’dan beri tavsiye ettiği alternatif bir tedaviye geçiş ihtiyacına dikkat çekti.

Raporda, 10 Sahra altı Afrika ülkesinde yapılan araştırmalara göre, bebeklerin yaklaşık yarısının ilaca dirençli HIV taşıdığı belirtildi.

DSÖ, yüksek sayıda HIV hastası olan hükümetlerin, virüsün bastırılmasını sağlamak için ilaç direncinin sağlam bir şekilde izlenmesinin önemli olduğunu söyledi. Raporda, bu ülkelerin yüzde 64’ünün ilaç direncini izleme ve bunlarla mücadele etme planları olduğu belirtildi.

DSÖ genel müdürü Dr Tedros Adhanom Ghebreyesus, etkililiği sağlamak için ülkeleri antimikrobiyal tedaviyi sorumlu bir şekilde kullanmaya çağırdı: “Antimikrobiyaller – antibiyotikler, antiviraller, antifungaller ve antiparaziterler dahil – modern tıbbın bel kemiğidir. Ancak antimikrobiyallerin aşırı ve yanlış kullanımı bu temel ilaçların etkinliğini baltalıyor. Hepimiz antimikrobiyallerin korunmasında ve ilaç direncinin önlenmesinde rol oynayabiliriz.”

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