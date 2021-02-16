Dünya Tabipler Birliği: Covid-19’a karşı mücadelede bencilliğin ve milliyetçiliğin zamanı değil

DTP Genel Sekreteri Dr. Otmar Kloiber, Viyana'da DTÖ'ye Altın Ok Ödülü verilmesi nedeniyle düzenlenen törende yaptığı konuşmada, ödülü tüm dünyada pandemiyle savaşan doktorlar adına aldıklarını söyledi. Kloiber, konuşmasında uluslar arası işbirliği çağrısında bulunarak, Covid-19 ile mücadelede bencillik ve milliyetçiliğin zamanı olmadığını söyledi. DTB'nin uluslar arası işbirliği çağrısı Türk Tabipler Birliği (TTB)'nin internet sayfasında da yer aldı.

“HEP BİRLİKTE YOL ALMALI, PAYLAŞMALIYIZ”

Dr. Otmar Kloiber, pandemiye karşı birlikte ve küresel hareket etmenin önemine dikkat çekerek, “Hep birlikte, pandeminin sonuçlarını hafifletecek stratejiler üzerinde, tedavi ve aşı geliştirilmesi gibi konularda çalışmalar yapabildik. Tek başına hiçbir ülke bu işin altından kalkamazdı, tek başına hiçbir bilim insanı bu zorluğun üstesinden gelemezdi ve tek başına hiçbir hekim gerekli sağlık hizmetini veremezdi. İşbirliği, uluslararası işbirliği bu alanlarda yol açıcıdır. Ve hep birlikte ileriye yol alırken aynı zamanda paylaşmalıyız da. Hiç kimseyi geride bırakamayız. İnsanları ve devletleri ihmal edemeyiz. Bencilliğin ve milliyetçiliğin zamanı değil” dedi.

GEÇMİŞİN HATALARININ FATURASI AĞIR OLDU

Geçmişte sağlık bütçelerinde yapılan kısıtlamaların bedelinin, bugün çok sayıda ölüm ve ağır ekonomik faturalarla ödendiğini söyleyen Kloiber, “Geçtiğimiz yıllarda sağlık hizmeti sistemlerini katı maliyet-etkililik anlayışıyla yöneterek tasarruf sağlamış olabiliriz. Hatta bazı sağlık hizmetlerini asgari düzeye gelinceye kadar kemer sıkma önlemleriyle kısıtladık. Bunlar hep dar görüşlü ekonomik stratejilerdi ve bedeli de yitirilen çok sayıda yaşamla ve ekonominin uğradığı ağır zararlarla ödenmiş oldu” diyerek herkesin erişebildiği yüksek nitelikli sağlık hizmetlerinin önemine dikkat çekti.