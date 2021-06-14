e Nabız “aşı” randevusu çöktü!

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 14 Haziran 2021 tarihinde Twitter hesabında müjdeli haberi verdi: Gerek işçiler gerek memurlar “SGK”ya kayıtlı olanlar, 15 Haziran’dan itibaren koronavirüs aşısı randevusu alabilecek. Sağlık Bakanı Koca’nın bu açıklamalasından sonra birçok insan e Nabız sayfasına girmek istedi.

Hem site hep mobil uygulaması çöktü

Aşı olabilmek için randevu sayfasına birçok insan girince, sunucudan kaynaklı çökme yaşandı. e-Devlet sayfasından da siteye girme durumu şu an gerçekleşmiyor. İlerleyen saatlerde sayfanın açılması bekleniliyor.

Randevu olmak isteyenler için hangi aşıyı seçebiliyor?

Türkiye’de Biontech ve Sinovac aşısı kullanılmaktadır. Aşı olmak isteyen vatandaş, istediği aşıyı olabilme hakkına sahiptir. Gerek aile hekimliğinde gerek hastanelerde randevu alınabilmektedir.

Randevu nasıl alınıyor?

Aşılama programı kapsamında sırası gelen ve kriterlere uyan vatandaşlar, sistem üzerinden “Covid-19 aşı durumunu sorgula” sekmesi altından bunu kolaylıkla öğrenebilir ya da aralarında boşluk bırakarak AŞI, T.C. Kimlik Numarası ve T.C. Kimlik Seri Numarasının son 4 hanesini 2023'e kısa mesaj atarak aşı uygunluk durumlarını öğrenebilirler. Bu aşamanın ardından aşı onam formuna hem sistemden hem gelen kısa mesaj ile erişebiliyor. Eğer vatandaş aşı grubunda yer alıyor ise, aşı randevusunu; sistem üzerinden Merkezi Hekim Randevu Sistemine (MHRS) bağlanarak ya da MHRS mobil uygulamalarını kullanarak ve ALO182 hattını arayarak alabiliyor. Tüm randevu bilgileri hem sistemde hem de vatandaşların cep telefonuna gelen kısa mesajda yer alıyor.

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