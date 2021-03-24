Elazığ İl Sağlık Müdürü’nden corona uyarısı: Yüksek riskli iller arasındayız!

Normalleşme adımları kapsamında açıklanan kararlar sarı ve mavi renkte olan birçok kent turuncu ve kırmızıya döndü. Risk haritasında sarı renkte olan Elazığ'ın turuncuya dönmesi sonrasında yazılı açıklama yapan Elazığ İl Sağlık Müdürü Prof. Dr. Cahit Polat, Elazığ'ın yüksek riskli iller grubunda bulunduğunu ifade ederek vatandaşları uyardı.

“YÜKSEK RİSKLİ İLLER ARASINDA YER ALMAKTAYIZ”

Mart ayı itibariyle ülkede kontrollü normalleşmeye geçildiğini hatırlatan Elazığ İl Sağlık Müdürü Porf. Dr. Cahit Polat, “Bu uygulama kapsamında tüm ülkenin risk haritası çıkarıldı. Mart ayı başında ilimiz sarı renk ile orta risk konumundaydı. Ancak geldiğimiz noktada vaka sayılarındaki artışa bağlı olarak şu an turuncu renk ile açıklanan yüksek riskli iller arasında yer almaktayız. Bu durumun en önemli nedeni rehavet ve her şeyin iyiye gittiği algısıdır. Kontrolsüz bir gevşemeyi her alanda gözlemliyoruz. Oysa salgın devam ediyor. Daha önce yapılan hatalardan ders alarak tedbirlere harfiyen uymalı ve ona göre hareket etmeliyiz. Elde edilen bir başarı ortadayken bunu kaybetmek ve başa dönmek hepimiz için acı sonuçlar doğuracaktır. Ülke olarak çok rahat aşıya ulaşım süreci yaşıyoruz. Vatandaşın ayağına giderek aşı yapıyoruz. Aşı sırası geldiği halde sağlık kurumlarına gitmek istemeyen ya da randevu alamayan 65 yaş üstü vatandaşlarımız için Öğretmen Evi önünde COVİD-19 Aşı Çadırı kurduk. Aşı avantajından faydalanmak için biraz daha sabretmeliyiz” ifadelerini kullandı.

“YAKINLARIMIZLA VE DOSTLARIMIZLA GÖRÜŞMEYİ ASGARİ DÜZEYDE TUTMALIYIZ”

Sosyal mesafe, maske ve hijyen kurallarının tüm vatandaşların uyması yönünde çağrıda bulunan Polat şunları kaydetti;

“Günlük yaşamda yakınlarımız ve dostlarımız ile görüşmeyi asgari düzeyde tutmalı, kalabalık ve kapalı ortamlarda zorunlu olmadıkça vakit geçirmemeliyiz. Aile ve ev içi ziyaretlerde bile maske, mesafe ve hijyen kurallarına harfiyen uymalıyız. Daha öncede defalarca değindiğimiz gibi bu kurallar aşıdan daha etkilidir. Halkımız, esnafımız ve çalışanlarımız ile birlikte toplumsal dayanışma ve işbirliği ile Bu salgını üstesinden gelebiliriz. Artık toplum olarak virüse karşı nasıl korunmamız gerektiğini biliyoruz. Çok iyi korunan hasta olmuyor. Kırgınlığı olan, kendini iyi hissetmeyen ve özellikle riskli gruplarda olan vatandaşlarımızın evden çıkmamaları gerekir. Burada vatandaşlara tekrar çağrıda bulunmak istiyorum. Sadece sağlıkçılar değil, hepimiz bu mücadelenin birer parçasıyız. Sağlıkçılar, sağlık tesislerine başvuran hastalar için canları pahasına her türlü fedakarlığa katlanırken, sizlerde maske, mesafe, hijyen ve sabırdan ödün vermeden fedakarlıkla bu mücadeleyi sürdürün.”