Emniyet Müdürü ve iki belediye başkanı coronaya yakalandı

Corona salgının da sarı renkli kentler arasında yer alan Denizli'de corona vakalarının sayısı artıyor. Hastalık kent protokolünü de vurdu. Coronaya yakalanan Emniyet Müdürü Kenan Yıldız'ın durumunun iyi olduğu karantina süresini evinde geçirdiği öğrenildi. Testi pozitif çıkan Honaz Belediye Başkanı Yüksel Kepenek hastalığa yakalandıktan bir gün sonra sosyal medya paylaşımında “Telefonlara cevap veremiyorum, nefesim kesiliyor” açıklaması yaptı. Acıpayam Belediye Başkanı Hulusi Şevkan da önceki gün yaptırdığı testin pozitif çıktığını sosyal medyadan duyurdu, “Hastalığın şakası yok. Maske, mesafe, hijyen kuralına uymak zorundayız” dedi.

ERBAY: HASTALIK TÜM TÜRKİYE'DE YAYILIYOR

Denizli Tabip Odası Başkanı ve TTB Merkez Konsey Üyesi Rıza Hakan Erbay yeni normal sürecinde vatandaşların tedbirleri bıraktığını belirterek hastalığın süratle yayıldığına dikkat çekti. Her ilden önlemler konusunda şikayet geldiğini belirten Erbay; “Sanki hastalık yokmuş gibi önlemler unutuldu. Bu çok tehlikeli bir durum. Türkiye'nin her yerinde artık önlemlere dikkat edilmiyor. Adeta hastalık bitti gibi davranılıyor. Vatandaşta yorgunluk, bıkkınlık durumu var. Benim gözlemim önlemlerin ciddiye alınmadığı yönünde” ifadelerini kullandı. Denetlemelerin daha da sıklaştırılması gerektiğini söyleyen Erbay, “Denetimler var ama ne kadar etkili bilmiyoruz. Hastalık yayılıyor. Tüm Türkiye'de neredeyse mavi kent kalmadı. Her yer kızarıyor. Bu hastalığın tehlikeli bir şekilde yayıldığını gösteriyor” diye konuştu.

3 AY İÇİNDE YÜZDE 65 AŞILANMAZSA HASTALIKTAN KURTULAMAYIZ

Salgın biliminin önceki salgınlardan yola çıkarak bağışıklık toplumun yüzde 65'inin aşılanması durumunda hastalığın yayılması önünde bir kalkan oluşturduğuna işaret ettiğini belirten Erbay, “Türkiye'de nüfusun yüzde 10'u ancak aşılanmış gibi görünüyor. Yüzde 65'e milyonlar var. Hastalık aramızda geziyor. Aşılmamayı hızlandırmak gerekir. Bir de aşının etki süresinden bahsediliyor. 3-6 ay gibi bir süre sonra tekrar hastalık geçirenler var. Bu hastalığa karşı bir duvar örebilmek için yüzde 65'i aşılamamız gerekiyor. Aşıdan 6 ay sonra antikor üretimi duruyor. 6 ay sonra aşılanan kişiler de aşısız duruma düşer. Yüzde 65'i 3-6 ay içinde aşılamazsak bu hastalıktan kurtulamayız” ifadelerini kullandı.

Daha önce alınan önlemlerin hastalığın yayılımını önlediğini hatırlatan Erbay, “Ekonomik, sosyal ve psikolojik nedenlerle bir miktar normalleşmeye izin verildi ama iki haftada bir durumun değerlendirilmesi, gerekirse geri adım atılması gerekiyor. Bu refleksi kaçırmamalıyız” dedi.