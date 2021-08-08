Emzirmeyle ilgili doğru bilinen yanlışlar

“Yeni doğum yapan anneler, bebeklerini beslerken kulaktan dolma bilgilerle hareket edebiliyor” diyen Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Dr. Namık Kemal Akpınar, bu konuda aydınlatıcı bilgiler verdi.

NAZAN DOĞANER HALICI

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Emzirmeyle ilgili geçmişten günümüze kadar gelen yanlış inanışlar var… Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Dr. Namık Kemal Akpınar, pek çok annenin yanlış bildiği bu noktaları ve doğrularını şöyle sıraladı…

GAZ VE SANCI SÜTLE GEÇER Mİ?

Yanlış: Emziren anne gazlı yiyecekler yer ve gazlı içecekler içerse bebekte de gaz olur.

Doğrusu: Anne gaz yapıcı yiyecekler yerse annenin kendisinde gaz yapar. Örneğin gazlı içecek mide yoluyla alınıp karaciğerden geçip oradan süte ve çocuğa geçecek bir madde değil. Annelere önerimiz kendi sağlıkları açısından gaz yapan yiyecekleri yememeleri. Anne ne kadar rahat olursa ve vücudunda onu huzursuz eden bir unsur olmazsa süt miktarı da o oranda artar.

Yanlış: Emziren anne üşütürse, bebek sancılanır.

Doğrusu: Annede üşütmeyi yaratan durum çocuğa süt aracılığıyla geçen bir durum değildir. Bunlar batıl inançlar, bilim dünyasında kanıtlanmış

böyle bir bilgi yok.

Yanlış: Bebeğin kakası yeşilse hasta olabilir.

Doğrusu: Bizim için korkulan kaka çeşidi renksiz kakadır, yani beyaz renkte olan dışkıdır. Beyaz renkli dışkı karaciğerin safra salgısını yapamamasına, yani beyaz kakaya neden olur. Bu renge çoğunlukla sarılık durumunda, karaciğerdeki salgının bağırsaklara aktarılamamasında, kanal tıkanıklıklarında rastlanır. Bunlar çok nadir hastalıklardır. Bebeğin kakasının yeşil olması onun üşüttüğü veya ishal olduğu/olacağı anlamına gelmez. Annenin yedikleri de safra salgısının niteliğini değiştireceği için bebeğin kakasında da renk değişikliklerine neden olur ama renksiz kaka diye bir durum söz konusu olmaz.

SARILIK OLUNCA EMZİRİLİR Mİ?

Yanlış: Bebek sarılık oldu, o nedenle emzirmemek gerekir.

Doğrusu: Çok eskiden “anne sütü sarılığı” dediğimiz bir sarılık tarzı vardır. Anne sütü içerisindeki birtakım maddelerin etkisiyle yenidoğan sarılığı meydana gelir. Bu fizyolojik bir sarılıktır. Ancak bu, patolojik, yani hastalıklı bir sarılık durumu değildir. Dolayısıyla çocuk emse dahi, anne sütünün içerisindeki maddeler sarılık düzeyini artırsa dahi bunun hastalıklı bir yönü yoktur. Anneler emzirmeye rahatlıkla devam edebilirler.

İLK GÜN ŞEKERLİ SU VERİLİR Mİ?

Yanlış: Doğum sonrası ilk gün süt gelmeyince aç kalmasın diye bebeğe şekerli su vermek lazım.

Doğrusu: Doğum sonrası zaten süt çok fazla gelmez. Anne bebeği emzirdikçe süt çoğalır. 2 ve 3. günden sonra normal bir şekilde gelmeye başlar. İlk birkaç gün az gelen sütü bebek kesinlikle tolere edebilir. Burada şekerli su veya mama takviyesi yapmamak gerekir. Yenidoğan döneminde bebek 2 saatte bir emzirilmeli.

Yanlış: Bebeğin kilo almaması anne sütünün yaramadığı anlamına gelir.

Doğrusu: Her annenin sütü yavrusu için özeldir ve mutlaka yarar. “Sütüm yaramıyor” diye bir kavram kesinlikle söz konusu değildir. Sütün evresine göre ve zamanına göre çocuğun ihtiyaçlarını karşılayacak içerikleri vardır.

VİRÜS SÜTLE BEBEĞE GEÇER Mİ?

‘Çocuğunu emziren anne Covid-19'a yakalanması durumunda bebeğini emzirmeye devam edebilir' diyen Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Op. Dr. Nuri Ceydeli de bu konuda şunları söyledi: Bebeği emzirirken maske kullanılmalı. Temizlik ve hijyen kurallarına sıkı bir şekilde uyulmalı. Covid-19 tedavisi sırasında ilaç kullanımı konusunda emziren anneler mutlaka doktorlarına danışmalı. Eğer çok hayati bir ilaçsa ve emzirme ile uyumlu değilse bir süre süt sağılıp öncesinde depolanabilir ve tedavi bitinceye kadar emzirmeye ara verilebilir, sütler sağılıp atılır. Tedavi biter bitmez de hemen tekrar emzirmeye başlanabilir.