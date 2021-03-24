En riskli il Samsun’da yoğun bakım doluluk oranı yüzde 70’i geçti

Kentteki corona virüsü vaka sayısının artmaya devam ettiğini ve vatandaşların tedbirlere azami şekilde uymasını gerektiğini açıklayan Samsun Sağlık İl Müdürü Muhammet Ali Oruç, “Maalesef geçtiğimiz hafta da vaka sayımızdaki artış devam etti. Ve bu artışın hastanelerimizde oluşturduğu yük gün geçtikte artmaya başladı. Vaka artış trendimizin zirvesine doğru adım adım ilerliyoruz. Yoğun bakım doluluğunda yüzde 70'in üzerinde rakamlara ulaştık” dedi.

“15 GÜN ÖNEMLİ”

17 ilçenin 12’sinde vaka artışın devam ettiğini belirten Oruç, ilçelere göre vaka oranları da açıkladı. Bazı ilçelerde 100 binde görülen vaka oranlarının Samsun genelinden yüksekte olduğunu ifade eden Oruç, “Bu tablo bize Samsun olarak bir karar sürecine girdiğimizi ve önümüzdeki 15 günün Samsun için corona virüsle mücadelede ne kadar önemli hale geldiğini anlatıyor. Bu 15 günde şehir olarak, tüm bireylerimizle, küçüğümüzden büyüğümüze tüm insanlarımızla bir karar vereceğiz. Maske, sosyal mesafe, el hijyeni kurallarına uyup yoğun bakım ve yatan hasta oranlarımızı makul seviyelere çekip, sevdiklerimizi mi koruyacağız. Yoksa önlemleri boş verip vaka sayımızı artırıp onların hayatını tehlikeye mi atacağız. Vereceğimiz karar aslında bu kadar basit. El birliğiyle ilimizdeki vaka sayısını, vakalar hastanelerimizdeki yükü daha fazla artırmadan önce durduracağız” şeklinde konuştu.

“RADİKAL TEDBİRLERİN ALINMASI GEREKİYOR”

Samsun Tabipler Odası Başkanı Funda Furtun ise, kentin artan vaka sayısının artık tedirginlik yaratacak boyutuna geldiğini belirterek, “Karantinada olması gereken hastalarımızın çok farklı yerlerde yakalanıyor. Halkımızda bu duyarlılık oluşmadı. Vatandaşımızın bu konudaki hassasiyetini maalesef sağlayamıyoruz. Yollarımız, caddelerimiz kalabalık. Bu nedenle daha radikal tedbirlerin alınması gerektiğini düşünüyorum. Seyahat kısıtlaması, hafta sonu kısıtlamaları hatta tam kapanma olabilir. Okullardaki yüz yüze eğitim tekrar gözden geçirilmeli. Bunların bir an evvel yapılması lazım. Çünkü Samsun’da vakalar giderek artıyor” dedi.