Endişe verici varyantlardan nasıl korunabiliriz?

Dünya salgın tarihine bakıldığında Covid-19, veba ve çiçekten sonra tüm dünyada en çok ölüme yol açan bir hastalık… Daha kötüsü pandemi, henüz kontrol altına alınmış değil. Virüs, yeni mutasyonlarıyla endişe yaratmaya devam ederken, Dünya'da mayıs sonu itibarıyla vaka sayısı 170 milyonu, ölüm sayısı da 3.5 milyonu geçti.

Coronavirüslerin çok fazla sayıda mutasyon yapan virüsler olduğunu belirten Göğüs Hastalıkları Uzmanı Dr. Nilüfer Aykaç, “Bu mutasyonlar virüsü koruyarak canlıda daha çabuk bulaşmaya yol açıp hastalık seyrini ağırlaştırır. Varyantlar çok sayıda mutasyon içeren virüslerdir” dedi ve şunları söyledi:

HEPSİ TÜRKİYE'DE VAR

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ), varyantları uzun zamandır izliyor ve bu konuda haftalık epidemiyolojik verileri durum raporlarıyla paylaşıyor. DSÖ, varyantları; 1- Dikkate alınması gereken varyantlar (VOI), 2- Endişe verici varyantlar (VOC) olarak sınıflandırdı. Endişe uyandıran varyantlar bulaştırıcılık özelliği artmış ve klinik tabloda farklılığa yol açan varyantlardır.

Covid-19 hastalığının bulaşma hızları, hastalık ciddiyetleri aşılamaya etkilerini azaltması açısından çok önemlidir. Endişe uyandıran varyantlar ilk görüldüğü ülkelerin adıyla tanımlanmıştır. Artık varyantların hemen hemen tüm dünyaya yayılmış olduğunu söylemek yanlış olmayacaktır. Bu varyantlar B.1.1.7 (İngiliz), B.1.351 (Güney Afrika) ve P.1 (Brezilya) olarak tanımlanmıştır. Ancak 11 Mayıs 2021'de B.1.617 (Hindistan) varyantı da endişe oluşturan varyantlar arasında yerini aldı. Türkiye'de bu varyantlardan B.1.1.7 (İngiliz) baskın olmakla beraber tüm endişe verici varyantlar bulunmaktadır.

NASIL KORUNABİLİRİZ?

Hindistan varyantına karşı aşıların etkinliği çok sınırlı. Bu konuda daha kapsamlı çalışmalara ihtiyaç var. Yapılan kısıtlı çalışmalarda elde edilen veriler, aşının planlanan rapelleri ile (pekiştirme dozlarıyla) birlikte yapılması durumunda etkinliğinin artacağı yönünde. Maske-mesafe-hijyen ve aşı uygulamalarına devam etmek, kapalı ve kalabalık alanlardan uzak durmak gerekiyor. Çünkü daha fazla bulaştırıcı varyantlarla uğraşıyoruz.

Yeni varyantlara karşı aşıların etkisine ilişkin sınırlı sayıda ve devam eden birçok çalışma olmasına rağmen varyantların aşıların etkinliğini azalttığı bilinmektedir. Ancak özellikle orta-ağır hastalığa karşı koruma etkisi kaldığı bildirilmektedir. Acilen yaygın aşılama programı yapılmalı, çünkü hem bu varyant hem de oluşabilecek yeni varyantlara karşı başka silahımız yok.