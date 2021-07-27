Engelli genç kız saatlerce sedyede bekletildi iddiası

Altınordu ilçesinde çay ocağında çalışan 3 çocuk babası Metin Aksoy, hidrosefali hastası olan kızı Derya Aksoy’un bayramın ilk günü hastalığa bağlı epilepsi nöbeti geçirmesi üzerine Ordu Devlet Hastanesi’ne götürdü.

Burada yapılan kontrollerden sonra doktorlar genç kızın beyin kanaması geçirdiğini ve acilen ameliyata alınması gerektiği belirtildi. Ancak genç kız, hastanede uzman doktorların bayram izninde olması nedeniyle Samsun Ondokuz Mayıs Üniversitesine sevk edildi.

Ambulansla fakülteye sevk edilen genç kız, yoğun bakıma alınıp kontrolden geçirildi. İddialara göre Tıp Fakültesi’nde de hastalıkla ilgili uzman doktorların kontrol etmediği genç kızı asistanlar muayene etti.

Ve genç kızın beyin kanaması geçirmediğini, beyninde baloncuk oluştuğunu söyleyerek, Derya Aksoy’un Ordu’da ameliyat edilebileceğini ileri sürerek 112 acil servisine nakil için bilgi verdi.

7 SAAT SEDYEDE BEKLETİLDİ İDDİASI

Samsun 112 Acil Servisi’ne nakil için bilgi verdikten sonra yoğun bakımdan çıkarılan Derya Aksoy, sedye ile sarı bölgeye alındı. Nakil için bekleyen genç kız, Ordu ve Samsun 112 ekipleri nail işlemini yapmak konusunda anlaşamaması üzerine 7 saat sedyede beklemek zorunda kaldı.

Acil nakil edilmesi gereken kızlarının 7 saat bekletilmesine isyan eden baba Metin Aksoy, Ordu Valisi Tuncay Sonel’e “Sayın Valimiz, bu benim kızım. Yüzde 94 engelli. Dün gece Ordu Devlet Hastanesi’nden Samsun Ondokuz Mayıs Üniversitesi’ne beyin kanaması şüphesi ile nakil edildi. Bu gün ön tedavimiz bitti, taburcu olduk. Ama Ordu’ya bizi getirecek nakil ambulansı ihtiyacını Samsun 112 Ordu’ya, Ordu 112 Samsun’a atıyor” diye mesaj göndererek yardım istedi. Ancak olumlu bir cevap alamadı. Genç kız, akşam saatlerinde Ünye’den Tıp Fakültesi’ne hasta getiren bir ambulans ile Ordu’ya nakledildi.

“KIZIMA EZİYET ÇEKTİRDİLER”

Kızının hastalığa bağlı zaman zaman epilepsi nöbetleri geçirdiğini dile getiren baba Metin Aksoy, bayramın birinci günü saat 11.00 gibi Ordu Devlet Hastanesi’ne gittiklerini anlatarak, “Burada bize kızımın beyin kanaması geçirdiğini söylediler. Ameliyatı yapabilecek uzman doktorların bayram tatilinde olması nedeniyle ameliyatı yapamadılar ve Samsun’a sevk ettiler. Gece yarısı Samsun Ondokuz Mayıs Üniversitesi’ne geldik ve kızım acil yoğun bakıma alındı. Uzman doktorlar kızımı görmedi sadece bir asistan kontrol etti ve beyin kanaması olmadığını beyinde baloncuk oluştuğunu söyledi. Buradaki uzman doktorlarda bayram tatilindeydi sanırım. Biz ameliyat beklerken kızımı saat 14.16’da Ordu’ya sevk ettiler ve yoğun bakımdan çıkarılarak sedye ile sarı bölgeye alındı. Bu saatten sonra 112’den ambulans beklemeye başladık. Samsun ve Ordu 112 ekipleri bir türlü hastanın nakli için anlaşamadı. 7 saat kızım sedyede bekledi. Ordu Valisinden yardım istedim ama olumlu bir dönüş olmadı. Tesadüfen hastaneye gelen bir ambulans ile kızım 21.30 gibi Ordu’ya gönderildi. Kızıma 7 saat eziyet ettiler” dedi.

“ÖZEL HASTANEYE GÖTÜRECEĞİM”

Metin Aksoy, maddi durumunun iyi olmadığını ancak akraba ve dostlarının yardımıyla kızını özel bir hastanede tedavi ettireceğini söyleyerek, “Ameliyatın bayramdan sonra yapılabileceği belirtildiği için Ordu’ya döndükten sonra kızıma yapılacak tedaviyi kabul etmedim. Böyle bir rezalet olmaz. Ordu Devlet Hastanesi’nde de uzman doktorlar olmadığı tedaviyi kabul etmedim. Özel bir hastaneye götürüp kızımın tedavisini yaptıracağım” diye konuştu. Baba Aksoy, yaşadıkları olayları sosyal medya hesabından da paylaşarak isyan etti.

HİDROSEFELİ NEDİR?

Hidrosefali, beyinde ve beyin çevresinde aşırı sıvı birikmesidir. Hastalığın ismi “su” ve “kafa” anlamına gelen Latince sözcüklerden oluşur. Çocuklarda görülen ve doğuştan gelen hidrosefalinin görülme sıklığı yaklaşık 500 çocukta 1’dir. Ayrıca ileri yaşlarda da ortaya çıkabilir. Biriken bu sıvıya beyin-omurilik sıvısı (BOS) denir. Bu sıvının çoğu, beynin içindeki sıvı alanlarda (ventriküller) bulunur. Amacı beyni ve omuriliği korumaktır. Bu sıvının dolaşımı sırasında bir ya da birkaç noktada engellenmesine ve bu nedenle oluşan sıvı birikimine Hidrosefali adı verilir.