Erdoğan’dan yerli aşı açıklaması

Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, 2020 TÜBA – TÜBİTAK Bilim Ödülleri Töreni’nde konuştu. Yerli aşı çalışmalarıyla ilgili açıklamalarda bulundu:

– Şu anda üç yenilikçi aşı adayımız faz çalışmalarına başlama arifesindedir. Hocalarımızın çalışması, kendi kategorilerinde dünyada klinik aşamaya geçen üçüncü aşı adayı olma potansiyeline sahiptir. Ayrıca mevcut inaktif aşılardan daha etkin olma potansiyeline sahip bir aşımızla ikinci nesil bir aşımızın çalışmaları hızla devam ediyor.

ARENADA ÖNDE GELEN OYUNCU OLACAĞIZ

– Yenilikçi aşı adaylarının yerli ve milli üretimi konusunda özel sektör kuruluşlarımızı seferber ettik. Üretim onayı almış firmalarımız yenilikçi yerli aşılarımızın, üretim süreçlerine dahil oldular. Dünya Sağlık Örgütü verilerine göre; Amerika ve Çin’den sonra COVID-19 konusunda en çok aşı projesi yürüten üçüncü ülke durumundayız. Bu alana yaptığımız yatırımlar, sadece salgın dönemi ile sınırlı değildir. İnşallah kendi aşısını tasarlayan, geliştiren ve üreten bir ülke olarak uzun yıllardır ihmal edilmiş bu alanda uluslararası arenada önde gelen bir oyuncu konumuna geleceğiz. (İHA)