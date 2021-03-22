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Eskişehir’de 65 yaş üstü vatandaşlara yeniden kısıtlama

Eskişehir'de corona virüsü vakalarındaki artış nedeniyle İl Hıfzıssıhha Kurulu, 65 yaş üstü vatandaşların sabah 07.00-09.00, akşam 16.30-18.30 saatleri arasında şehir içi toplu ulaşım araçlarını kullanmalarının kısıtlanmasına karar verildiğini açıkladı.

Kemal ATLAN
Güncellenme: 14:13, 22/03/2021
HaberlerSağlık
Eskişehir’de 65 yaş üstü vatandaşlara yeniden kısıtlama

Corona virüsü salgınından vatandaşları korumak ve salgının yayılmasını engellemek amacıyla Eskişehir Valisi Erol Ayyıldız başkanlığında toplanan İl Hıfzıssıhha Kurulu 65 yaş üstü vatandaşlar için yeni kararlar aldı. Corona virüs salgınıyla mücadele, virüsün yayılım hızını düşürmek amacıyla alınan tedbirler kapsamında İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulu tarafından şu kararlar alındı:

* 65 yaş ve üzeri vatandaşların sabah 07.00-09.00, akşam 16.30-18.30 saatleri arasında şehir içi toplu ulaşım araçlarını kullanmalarının kısıtlanmasına( işyerleri ile illiyetlerini gösteren çalışma/SGK kaydı vb. belgeyi ibraz eden çalışanlar, sağlık randevusu olanlar, özel gereksinime muhtaç çocuğu olanlar, bakıcılık faaliyeti yürütenler hariç),

* Pazaryerlerindeki yoğunluğu azaltmak üzere, 65 yaş ve üzeri vatandaşlarımızın 12.00'den önce pazar alışverişlerini tamamlamalarına karar verildi.