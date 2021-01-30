Estetik ameliyatlara corona ertelemesi

Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ömer Özkan, dünyada ve Türkiye’de estetik ameliyatlara olan ilgi ve 2020 yılındaki corona virüsü salgınının, bu alanda ortaya çıkardığı etkileri değerlendirdi.

Estetik ameliyatlarda trendin Türkiye’de de dünyadakine benzer olduğunu belirten Prof. Dr. Ömer Özkan, dolgular, botokslar, burun, yüz germe, meme, karın, liposakşınlar gibi hem ameliyatlı hem ameliyatsız estetik işlemlerin dünyada arttığını açıkladı.

2020’DE KONUŞULUR OLMAKTAN ÇIKTI

Ancak corona virüsü salgını döneminde estetik ameliyatların konuşulacak bir durum olmaktan çıktığına işaret eden Prof. Dr. Ömer Özkan, “İnşallah önümüzdeki dönemde biraz daha iyi şartlar olursa ‘şu-bu ameliyatlar’ diye konuşacağız. Ama bizim ülkemizde de meme, burun ve estetik ameliyatlarla ilgili trendi Covid geçtikten sonra daha iyi göreceğiz” diye konuştu.

ESTETİKTE TREND ARTIYOR

Genel anlamda estetik ameliyatlarda tüm dünyada olduğu gibi Türkiye’de de bir trend oluştuğunu dile getiren Prof. Dr. Özkan, “Sonuçta insanların kendine güveni ve öz bakımlarını gerçekleştirmesi, daha beğenilir olması adına bazı şeyler yapıldı ki bunlar da estetik, kozmetik, cerrahi işlemler veya cerrahi olmayan işlemler. Dolgular, botokslar, burun, yüz germe, meme, karın, liposakşınlar gibi hepimizin bildiği gündemde olan ameliyatlar. Maalesef sorun olduğunda da karşımıza fazla şekilde çıkan ameliyatlar” dedi.

BİRÇOK AMELİYAT ERTELENDİ

‘Abartılıyor mu’ diye sorulursa bir miktar hem iyi hem kötü yönünün çok fazla abartıldığına dikkat çeken Prof. Dr. Özkan, “Çünkü bu gayet doğal, insanların ilgisini çeken bir süreç, dünyada ve Türkiye’de trend artıyor. Biz de dünyanın çizgisinde gidiyoruz. Ama geçtiğimiz dönemde Covid diye bir bela çıktı. Hem kendimizi hem hastalarımızı korumak adına bu hayati bir durum olmadığı için birçok hastane hayati olmayan, ertelenebilecek ameliyatları erteledi. Estetik ameliyatlar da şahsi görüşüm, ertelenebilir ameliyatlardandır” dedi.

ACİL DEĞİLSE BEKLEYİN

Ancak psikolojik boyutları olduğunu da kaydeden Prof. Dr. Özkan, “Daha önce ameliyat olmuştur, başka sorunları çıkmıştır, insanlar da riski kabul ediyorsa yine yapılabilir. Ama bu dönemde tümör ve çok ciddi bir probleminiz, acil bir kazanız yoksa, bir rekonstrüksiyonunuz gerekmiyorsa, insanlara en azından kendi hastalarıma önerdiğim mümkün olduğunca bunların bir süre daha ertelenmesinde fayda var. Çünkü bu süreç içerisinde hasta Covid kapabilir, Covid problemiyle anestezi almış olabilir. Bu sırada ameliyatı gayet güzel de geçebilir, başka sorunlarla uğraşmak için hakikaten bir neden yok” dedi.

YURT DIŞINDAN ŞARTLARINI ZORLAYIP GELENLER OLDU

Diğer ameliyatları ise mümkün olduğunca önlemleri alarak yapmaya çalıştıklarını kaydeden Prof. Dr. Özkan, yurt dışından ise bu dönem istisna olmak üzere Türk tıbbına çok ilgi olduğunu söyledi. Bu dönemde yurt dışından çok fazla tümör hastası geldiğini belirten Prof. Dr. Özkan, “Şartlarını zorlayan, orada da olamayan, özellikle oradaki hastane şartlarının aşağı inmesi, bizim çok daha rahat olmamız, Covid döneminin dışarıdaki imajının biraz daha güzel olması ve olumlu ilerlemesi imajımızı biraz daha yükseltti” diye konuştu.

SAĞLIK TURİZMİ İÇİN ARTI GETİRECEK

İnsanların kendi şartlarını zorlayıp buraya gelmelerine şahit olduklarını dile getiren Prof. Dr. Özkan, şöyle devam etti:

* İleri derece onkolojik, cerrahi tedavi almak için gelen hastaların şartlarını zorladıklarını görüyoruz.

* Bu bize bir artı getirecek. İnşallah Covid dönemini geçirdikten sonra insanların estetik, tümör ve organ nakli gibi ameliyatlar için ülkemize olan ilgisinin artacağını ve ülkemiz sağlık turizmi için faydalı olacağını düşünüyorum.

* Bu dönemin inşallah olumlu bir şekilde ülkemize katkısı olur diye düşünüyoruz. (DHA)