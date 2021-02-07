Evden çalışırken migreni önlemenin 8 etkili yolu

COVID-19 pandemisi, yaşam ve çalışma şeklimizi büyük ölçüde değiştirdi. Evlerimiz ofis haline geldi ve bu değişim, hayal bile edemeyeceğimiz zorlukları da beraberinde getirdi. Artan stres ve rutinimizin değişmesinin özellikle migreni olanları olumsuz etkilediğini söyleyen Nöroloji Uzmanı Prof. Dr. Derya Uludüz, ataklardan korunma yollarını şöyle anlattı…

İŞTE DİKKAT ETMENİZ GEREKEN NOKTALAR

Migren atak sıklığı ve şiddetinin evde çalışırken artmasının pek çok sebebi var ama stres, günlük rutinlerdeki değişiklikler, kalitesiz- düzensiz uyku ve yemek yeme gibi durumlar yaygın tetikleyiciler arasında sayılabilir. Evden çalışırken migren ataklarından korunmak için aşağıdaki önerileri dikkate alın…

SAĞLIKLI BİR RUTİN OLUŞTURUN

■ Aynı saatlerde kalkmaya, aynı saatlerde yemeye ve yatmaya özen gösterin.

■ Bütün gün pijamalarınızla oturmak yerine, her gün işe gider gibi giyinmeye çalışın.

■ Kahve içiyorsanız, günde 300 mg geçmemeye gayret edin.

■ Ev çalışma ortamınızı ofisinize benzetin. Mümkünse kendinizi işinize vereceğiniz bir çalışma masanız olsun.

■ Her gün, normal mesai bitiş saatinizde çalışmayı bırakın.

OTURUŞ POZİSYONUNUZU DÜZELTİN

Pek çok insan baş, boyun ve omuz bölgelerindeki kas gerginliğinin migren atağını tetikleyebileceğini fark etmiştir. Kambur durmak, boynunuza ve omuzlarınıza çok fazla baskı uygular. Aynı zamanda zayıf kan dolaşımına ve beyninize oksijen akışının azalmasına neden olur. Bu yüzden, çalışırken sırtınızın her zaman desteklendiğinden emin olmalısınız.

DOĞAL AYDINLATMADAN YARARLANIN

Bilimsel çalışmalar, doğal aydınlatmanın, göz yorgunluğu, baş ağrısı gibi belirtileri azalttığı, ayrıca üretkenliği ve yaratıcılığı artırdığını gösteriyor. Ancak, çok fazla parlaklık migreni tetikleyebilir. Bu yüzden perde veya panjurlarınızın ne kadar açık olacağını siz belirleyin.

AÇIK HAVADA EGZERSİZ YAPIN

Yürüyüşe çıkmak, kanınızın pompalanmasını sağlamanın ve normallik hissi uyandırmanın harika bir yoludur. Uyandığınızda, beyninize sahte bir “işe gitme” hissi vermek için bir sabah egzersiz rutini oluşturabilirsiniz.

SUSUZ KALMAYIN

Gün boyunca yeterli su aldığınızdan emin olun. Çünkü susuz kalmak, baş ağrısının ana nedenlerinden biridir. Vücuttaki tüm sistemlerin sorunsuz çalışması için onlara yeterli sıvı ve sodyum potasyum gibi elektrolit sağlanması gerekir. Bundan mahrum kalan beyin, büzüşür ve migren atağını başlatır.

Artan stres ve rutinimizin değişmesi özellikle migreni olanları olumsuz etkiledi.

İÇ MEKAN HAVA KİRLİLİĞİ MİGRENİ TETİKLEYEBİLİR

DÜZENLİ MOLALAR VERİN

Bilgisayardan kalkın, kanınızın rahat akması için dolaşın, kaslarınızı esnetin ve gevşeyin. Masadan uzaklaşamıyorsanız, gözlerinizi birkaç saniyeliğine ekrandan ayırmak iyi gelecektir.

EKRAN PARLAKLIĞINI DOĞRU AYARLAYIN

Migren hastalarının yüzde 90'ının ışığa, özellikle de en çok telefon ve bilgisayar ekranlarından yayılan mavi renkli ışığa duyarlılığı var. Genel olarak, ekran ışığınız ekranın dışındaki ışığa benzer olmalıdır. Ekran parlamasına karşı parlama önleyici bir ekran koruyucu deneyebilirsiniz.

EVİNİZİ SIK SIK HAVALANDIRIN

İç mekan hava kirliliği, soba ve fırınlar, şömineler, temizlik ürünleri, sigara ve diğer kimyasallar gibi evinizdeki olası tüm emisyonlar migreni tetikleyebilir. Pencerelerinizi zaman zaman açmak, ciğerlerinize yeni, taze oksijenin girmesine izin verir.