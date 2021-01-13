Evden çalışıyorsanız bu kurallara dikkat!

Vücudumuzun çatısını oluşturan, ayakta durmamızı, hareket etmemizi sağlayan, kaslarımıza beyinden emir getiren sinirleri taşıyıp koruyan omurgamız, sağlıklı nefes almamıza ve kalbimizin iyi çalışmasına da yardımcı olur. Dolayısıyla genel sağlığımız için çok önemli görevlere sahiptir. Ancak pandemi süreciyle birlikte artan hareketsizlik ve duruş bozuklukları omurgamıza zarar vermeye başladı… Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Uzmanı Prof. Dr. Gülçin Gülşen, yaygın görülmeye başlayan bu problemlere karşı etkili tüyolar verdi…

HANGİ SORUNLAR TETİKLENDİ?

Omurga kasları, omurgamızı yüklerden koruyarak, hasarlanmasını engeller. Pandemi döneminde kas gücü azalıp, kas kısalmaları olunca omurga kemikleri ve eklem kıkırdaklarında hasarlar oluştu. Sağlıklı kişilerde bu süreçte duruş bozukluklarıyla sırt, boyun ve bel ağrılarında artışlar ortaya çıkarken; ortopedik ya da romatizmal sorunu olanların hem hareketleri güçleşti hem de ağrıları artmaya başladı.

NELERE DİKKAT EDİLMELİ?

Evden çalışanlar omurga sorunlarıyla karşı karşıya kalmamak için şu noktalara dikkat etmeli:

– Bilgisayara bakarken baş dik durmalı ve ekran göz seviyesinde olmalı.

– Masa, sandalye yüksekliğine dikkat edilmeli. Omurga dik, bacaklar 90 derece bükülü duracak şekilde olmalı. Mümkünse hareketli ofis sandalyesi kullanılmalı.

– Bel boşluğu desteklenmeli. (ortopedik bel yastığı ya da küçük bir destek ile)

– Doğru pozisyonda oturulsa bile en fazla 30 dakikada bir ayağa kalkılarak, birkaç adım atılmalı.

– Günde 20 dakika yürüyüş, yapılabiliyorsa 5 dakika ip atlanmalı.

– Pandemi kısıtlamalarıyla birlikte endişe, stres ve kaygı nedeniyle kas gerginlikleri arttığı için germe egzersizlerine de önem verilmelidir. İki saatte bir kol ve bacakları uzatarak germe hareketleri yapılmalı.

OFİS İLE EV ORTAMI ARASINDAKİ FARKLAR

Bel, sırt, boyun hareketliliği açısından evden çalışmakla işe gitmek arasında önemli farklar var. Şöyle ki:

– İşe gidip, dönme aktivitesi yok.

– İş yerindeki sosyal hareketlilik yok.

– Masa ve sandalye yükseklikleri genel olarak ergonomik değil.

– Genellike dizüstü bilgisayar kullanılıyor ve vücut eğilerek çalışılıyor.

Özetle; ev çalışmalarında yanlış pozisyon ve hareket azlığı büyük sorun oluşturuyor.

NE ZAMAN DOKTORA BAŞVURULMALI?

Bel ve boyun ağrılarının şiddeti giderek artıyor, kol ve bacaklara yayılıyor arada uyuşma, karıncalanmalar oluyorsa zaman kaybetmeden doktora başvurulmalıdır. Bu arada geçmişte fizik tedavi ve rehabilitasyon yöntemleri daha çok dokuyu ısıtmak amacıyla kullanılırken, şimdi doku iyileştirici, kasları uzatıcı, omurlar arasını açarak fıtıkları iyileştirici, dolaşımı artırıcı tedavi yöntemleri de mevcuttur.